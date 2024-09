EBRD povećao prognozu rasta crnogorske ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) povećala je prognozu rasta crnogorske ekonomije za ovu godinu 0,3 odsto na 3,8 odsto.

U najnovijem izvještaju u koji je agencija Mina-business imala uvid, EBRD za narednu godinu predviđa rast crnogorske ekonomije 2,9 odsto, isto kao i u majskim prognozama.

Iz EBRD su, u posebnom odjeljku izvještaja koji se odnosi na Crnu Goru, podsjetili da se u okviru programa Evropa sad 2 očekuje povećanja plata ove godine i dalje povećanje penzija početkom naredne.

„Predviđeno je da rast dostigne 3,8 odsto u ovoj godini, pošto se rast priliva turista umiruje. Za narednu godinu se predviđa dalje usporavanje na 2,9 odsto, jer se očekuje da će duga rekonstrukcija Termoelektrane (TE) Pljevlja, koja trenutno obezbjeđuje oko 40 odsto električne energije u zemlji, dovesti do pada proizvodnje električne energije i povećanja uvoza energije”, naveli su iz EBRD.

Nakon što je dostigao 6,4 odsto u 2022. godini i šest odsto u prošloj, rast se smanjio na 4,4 odsto na godišnjem nivou u prvom ovogodišnjem kvartalu, podstaknut uslugama i industrijskom proizvodnjom.

„Ovo se na strani rashoda odrazilo na ličnu potrošnju i fiksne investicije, koje daju najveći doprinos“, kazali su iz EBRD.

Potrošnja je ostala jaka, sa rastom trgovine na malo od 6,5 odsto na godišnjem nivou u prvoj polovini godine, podstaknuta smanjenjem inflacije i povećanjem realnih plata i penzija.

Deficit tekućeg računa se povećao 170 miliona EUR u poređenju sa prvim kvartalom prošle godine, dostigavši 435 miliona EUR, ili 32,1 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). Neto priliv stranih direktnih investicija (SDI) u prvih pet mjeseci povećan je 9,1 odsto u poređenju sa istim prošlogodišnjim periodom.

Inflacija je značajno oslabila, sa svog vrhunca od 17,5 odsto u novembru 2022. godine, na 3,5 odsto u ovogodišnjem julu.

EBRD za zemlje Zapadnog Balkana očekuje povećanje ekonomskog rasta s prošlogodišnjih 2,5 odsto na 3,4 odsto ove godine i 3,7 odsto naredne. Zbog jake turističke sezone ta organizacija je popravila prognozu za Albaniju, zbog snažnih investicija i fleksibilne fiskalne i monetarne politike za Srbiju, a zbog održivog rasta potrošnje za Crnu Goru.

EBRD je snizio ovogodišnju prognozu rasta cijele regije u kojoj posluje, 0,2 odsto na 2,8 odsto. Naredne godine očekuje se ubrzanje rasta na 3,5 odsto, što je 0,1 odsto lošije od majske prognoze.

