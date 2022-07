EBRD pomaže Crnoj Gori da poveća investicije u obnovljive izvore energije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pružiće tehničku podršku Ministarstvu kapitalnih investicija da implementira program za uvođenje aukcija za obnovljive izvore energije.

„Ta tehnička podrška finansirana je bespovratnim sredstvima EBRD-a, Saveznog ministarstva finansija Austrije putem Partnerstva sa visokim uticajem na klimatske akcije (HIPCA) i Italije putem Centralnoevropske inicijative (CEI)“, navodi se u saopštenju EBRD-a.

Crna Gora, kako se dodaje, planira da aukcijama za obnovljive izvore energije, koje će privući privatne investicije u taj sektor, poveća učešće obnovljivih izvora u svom energetskom miksu.

„Cilj programa je da se Crnoj Gori pomogne da poveća korišćenje čiste energije i izgradi održivi i diversifikovani energetski sektor stvaranjem povoljnog poslovnog okruženja za privatne investicije. Crna Gora, koja ima snažan potencijal energije vjetra i sunca, moći će tako da koristi ove resurse po konkurentnim cijenama“, rekli su iz EBRD-a.

Program će, kako se prezicira, prvo pružiti podršku vlastima da razviju sveobuhvatni pravni okvir u vidu novog zakona o obnovljivim izvorima energije, koji će postaviti temelje za ubrzanje rasta udjela obnovljivih izvora energije.

„Potom će se raditi na pripremi i sprovođenju konkurentnih javnih nabavki za dodjelu tržišne podrške proizvođačima obnovljive električne energije“, dodaje se u saopštenju.

Direktor EBRD-a u Crnoj Gori, Remon Zakaria, rekao je danas da im je veliko zadovoljstvo što podržavaju Crnu Goru da uvede najbolje međunarodne standarde koji će omogućiti da se povećaju investicije u obnovljivu energiju.

„Reformom energetskog sektora, Crna Gora će moći da na dobar način iskoristi svoje bogate izvore obnovljive energije, uz pozitivan doprinos životnoj sredini i privredi”, kazao je Zakaria.

Potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, rekao je da, s obzirom da naša država raspolaže značajnim potencijalima obnovljivih izvora energije, kao što su hidropotencijal, potencijal vjetra, solarna energija i biomasa, prioritet je bio i ostaje proizvodnja obnovljive, odnosno čiste energije.

„Mi želimo da klimatske i ekološke izazove pretvorimo u naše prilike i konkurentske prednosti, osiguravanjem pravedne i inkluzivne tranzicije prema klimatskoj neutralnosti. Crna Gora će i dalje, u skladu sa svojim prioritetima iz oblasti energetike, nastaviti aktivnosti na obezbjeđenju sigurnog snabdijevanja energijom, razvoja konkurentnog tržišta energije i održivog energetskog razvoja, uz aktivnu saradnju sa svima koji imaju iste ciljeve”, rekao je Ibrahimović.

On je zahvalio za finansijsku i tehničku podršku evropskih partnera uz uvjerenje da će buduća saradnja na ovom projektu biti uspješna i da će doprinijeti ostvarenju zajedničkih ciljeva.

„Veći dio električne energije u Crnoj Gori proizvodi se u termoelektrani Pljevlja i hidroelektranama Perućica i Piva. Konkurentni procesi nabavke za obnovljive izvore energije će omogućiti Crnoj Gori da poveća svoj udio u solarnim projektima i projektima vjetra i da smanji zavisnost od uglja“, navodi se u saopštenju.

Iz EBRD-a su rekli da, pored koristi za životnu sredinu, povećanje investicija u obnovljive izvore energije moglo bi potencijalno pomoći državi da diverzifikuje svoju ekonomiju, koja se trenutno u velikoj mjeri oslanja na turizam.

„Postojeći podvodni kabl za struju koji povezuje Crnu Goru sa Italijom, kao i druge interkonekcije sa susjednim zemljama, mogli bi pomoći da se zemlja pozicionira kao izvoznik čiste energije“, dodali su iz EBRD-a.

EBRD podržava Crnu Goru u razvoju održivog i diversifikovanog energetskog sektora kroz politički dijalog, tehničku pomoć i ulaganja. EBRD je do danas uložila više od 700 miliona EUR u projekte u Crnoj Gori.

