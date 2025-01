EBRD odobrio CEDIS-u kredit od 35 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS) kredit od 35 miliona EUR za uspostavljanje novog Naprednog sistema za upravljanje distributivnom mrežom (SCADA/ADMS) i nabavke novih multifunkcionalnih brojila.

Iz CEDIS-a je saopšteno da je kredit odobren u cilju podrške razvoja energetskog sektora Crne Gore.

“Projekat ima za cilj da iskoristi grant iz Investicionog okvira Evropske unije za Zapadni Balkan u iznosu od pet miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

SCADA sistem će omogućiti praćenje i kontrolu srednjenaponske distributivne mreže u realnom vremenu, dok je ADMS napredna platforma koja optimizuje upravljanje i rad elektrodistributivnog sistema.

“Pametna brojila omogućiće korisnicima da efikasnije prate i upravljaju potrošnjom električne energije, smanjujući gubitke i poboljšavajući pouzdanost. Ovaj projekat će, između ostalog, doprinjeti smanjenju tehničkih gubitaka deset odsto u odnosu na postojeći iznos gubitaka u distributivnom sistemu, kao i smanjenju prekida u napajanju električnom energijom za oko šest puta, takođe omogućiće integraciju novih obnovljivih izvora energije u mrežu, te povećati nivo sajber bezbjednosti”, precizira se u saopštenju.

Zamjena dosadašnjeg sistema upravljanja distribucijom će, kako se dodaje, konačno rezultirati poboljšanim kvalitetom života stanovništva i optimizacijom poslovanja CEDIS-a.

Taj kredit će dodatno podržati uvođenje „pametnih“ brojila u skladu sa evropskim i standardima Evropske energetske zajednice.

Ugovor o kreditiranju potpisali su šef EBRD-a za Crnu Goru, Remon Zakaria, izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Ivanović i izvršni direktor Elektroprivrede (EPCG) Ivan Bulatović.

Zakaria je rekao da taj projekat označava značajan korak naprijed ka digitalizaciji sistema distribucije električne energije u Crnoj Gori, doprinoseći povećanju njegove pouzdanosti i efikasnosti, kao i otvaranju puta za integraciju obnovljivih izvora energije.

„Građanima Crne Gore biće obezbijeđeno pouzdanije snabdijevanje električnom energijom, dok će benefiti za CEDIS biti značajno smanjenje tehničkih gubitaka i mogućnost za brzo otkrivanje i otklanjanje tehničkih kvarova“, naveo je Zakaria.

Ivanović je kazao da je ta značajna investicija dokaz njihove posvećenosti unapređenju energetske infrastrukture Crne Gore i njenom usklađivanju sa savremenim tehnološkim i ekološkim standardima.

„SCADA/ADMS sistem će unaprijediti način na koji upravljamo distributivnom mrežom, omogućavajući nam da poboljšamo pouzdanost i efikasnost napajanja električnom energijom, uz smanjenje gubitaka energije i poboljšanje kvaliteta usluga za sve naše korisnike”, rekao je Ivanović.

Pored toga, uz „pametna” brojila korisnici će imati brojne prednosti, kao što su detaljno praćenje i optimizacija potrošnje, odnosno štednja električne energije, što doprinosi energetskoj efikasnosti.

“Ovaj projekat ne samo da jača operativnu funkciju CEDIS-a već i podržava šire ciljeve energetske tranzicije Crne Gore, omogućavajući integraciju obnovljivih izvora energije i usklađivanje sa standardima zelene tranzicije EU. Veoma cijenimo snažnu i produktivnu saradnju sa EBRD-om, čija je podrška bila ključna u ostvarivanju ove strateške prekretnice. Zajedno postavljamo mjerila za savremena energetska rješenja i stvaramo osnovu za održiviju i otporniju energetsku budućnost”, kazao je Ivanović.

Osnovna djelatnost CEDIS-a je distribucija električne energije, a upravlja distributivnom mrežom do naponskog nivoa 35 kV i u stoprocentnom je vlasništvu EPCG.

Od 2006. godine, EBRD je finansirala realizaciju 94 projekta u Crnoj Gori, u koje je ukupno uloženo 906 miliona EUR. Prioriteti EBRD-a za Crnu Goru su konkurentnost, zelena tranzicija i dalja integracija u regionalna i globalna tržišta.

