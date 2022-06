Dva grada u Češkoj nove destinacije Air Montenegra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Avioni nacionalnog avio-prevoznika Air Montenegra će od 18. juna, svake subote i utorka, letjeti iz Tivta za Prag, dok će tokom ljeta biti organizovani i čarter letovi za Pardubice.

Uoči prvog leta iz Tivta za Prag, predstavnici kompanije danas su se sastali sa ambasadorkom Češke u Crnoj Gori, Janinom Hrebičkovom i zamjenicom ambasadorke Petrom Ali Dolákovom.

Hrebičkova je kazala da Crna Gora sa svim svojim prirodnim ljepotama ima veliki potencijal kao destinacija za turiste iž Češke koji vole more i plaže, ali i planine i aktivni odmor.

Ona je navela i da je važna dodatna promocija Crne Gore u Češkoj i da se nada da će se nastaviti dobra saradnja između dvije zemlje i uspostaviti direktni letovi za Prag i iz Podgorice.

Vršiteljka dužnosti izvršne direktorice Air Montenegra, Dragana Frantov Nikolić, rekla je da je jedna od vizija kompanije da Crnu Goru povežu sa što većim brojem gradova širom Evrope.

„Zato konstantno širimo svoju mrežu, i sada, godinu od prvog leta, imamo preko deset destinacija prema kojima letimo. Posebno nas raduje veliko interesovanje turista iz Češke kao važnog tržišta za Crnu Goru, zbog čega su, osim redovne sezonske linije za Prag planirani i čarter letovi“, kazala je Frantov Nikolić.

Ona je navela da je cilj Air Montenegra dalji razvoj povezanosti dvije zemlje u vidu dužeg perioda saobraćaja i većeg broja letova.

„Svjesni koliko je nacionalna avio-kompanija važna za turizam i privredu u cjelini, težimo da damo doprinos boljoj sezoni“, dodala je Frantov Nikolić.

Godinu od prvog leta, uoči glavne turističke sezone, nacionalni avio-prevoznik saobraća na preko deset linija, odnosno Beograd, Banja Luka, Cirih, Frankfurt, Istanbul, Kopenhagen, Lion, Ljubljana, Nant, Pariz, Prag, Katovice, Tel Aviv i Jerevan.

Iz kompanije su naveli da to nije konačan broj, jer već postoji interesovanje za čarter letove sa raznih destinacija.

Sve informacije o rasporedu letova, cijenama karata i novim destinacijama mogu se naći na sajtu Air Montenegra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS