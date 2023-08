Đurović: U Crnoj Gori 40,53 odsto više gostiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U svim vidovima smještaja u Crnoj Gori registrovano je tokom prvih šest mjeseci 878,02 hiljade turista, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

On je rekao da je to 40,53 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

“Prema preliminarnim podacima Monstata, to je 16,56 odsto više u odnosu na isti period rekordne 2019. godine”, napisao je Đurović na svom profilu na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru.

