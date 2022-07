Đurović: U Crnoj Gori 171,34 hiljade turista

Podgorica, (MINA-BUSINES) – U Crnoj Gori trenutno boravi 171,34 hiljade trurista, što je 2,44 odsto više nego 2019, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

“Na skoro 90 odsto smo ukupno od 2019. U ovom trenutku imate 800 više gostiju u hotelima u odnosu na 2019. Na graničnim prelazima je od 18. jula do 25. jula bilo 223,65 hiljada stranih putnika, što je 18,34 odsto više u odnosu na prošlu godinu, a 14,39 odsto više u odnosu na 2019”, precizirao je Đurović na sjednici Vlade.

On je rekao da Crna Gora opravdava svoju ljepotu i da ostaje atraktivna detinacija.

“Nadam se da ćemo do kraja ljeta imati i bolje pokazatelje”, poručio je Đurović.

Premijer Dritan Abazović smatra da je neosporno da su se sve brojke popravile posljednjih dana.

“Lično mislim da Crna Gora ima jednu veliku šansu. Ne smijemo samo da pogriješimo kada su u pitanju odluke vezano za investicije. Biće prostora da se investira u našoj državi i jedino mi sami tu šansu možemo da upropastimo. Zaboravite ratna dešavanja, agresije, što god, jedino mi možemo sami to da upropastimo”, kazao je Abazović.

On je dodao i da se raduje jer su na sjeveru pokazatelji bolji nego ikad.

