Đurović: Potrebna stablizacija javnih finansija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Situacija u Crnoj Gori je dosta ozbiljna i iako se turistička sezona odvija ipak zadovoljavajućom dinamikom, to nije dovoljno da se stabilizuju javne finansije, saopštila je profesorica na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i bivša ministrica evropskih integracija Gordana Đurović.

Ona je za Al Jazeera Balkans kazala da ne možemo biti optimisti i ne možemo se nadati nikakvim rezultatima preko noći.

Đurović je navela da smo dočekali 100 dana Vlade, obraćanje premijera i ministara, međutim, kada pogledamo normativne i političke prioritete teško je složiti se da su baš tako uspješno ostvareni, prenosi portal RTCG.

“Kao prvo, veoma su ambiciozni za Vladu koja bi trajala četiri godine, a ne da budu ostvareni poslije 100 dana. Poklapa se ovih 100 dana Vlade i sa posjetom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), čije su procjene o stanju crnogorske ekonomije mnogo realnije i nažalost, mnogo sumornije”, kazala je Đurović.

Kako je rekla, cijena novca raste, a Crnoj Gori predstoji novo zaduživanje.

“Kako nam je ministar finansija saopštio, već trenutno u državnoj kasi fali 170 miliona EUR i moraće se vrlo brzo raditi rebalans. Po makroekonomskim proekcijama koje su nedavno usvojene u Vladi, naredne godine nam fali 700 pa onda opet 700, pa onda 2025. godine milijardu EUR. Preporuka MMF-a je da stabilizujemo prihode, da ih realno procjenjujemo i da vrlo rigorozno ne dozvoljavamo da više raste nijedan oblik javne potrošnje”, poručila je Đurović.

Ona smatra da je u ovoj predizbornoj kampanji u kojoj se već nalazimo, u ovom moru obećanja, rastu plata i naravno penzija, teško kontrolisati tokove javne potrošnje, tako da crnogorskim javnim finansijama predstoji jedna teška borba za srednjoročnu stabilizaciju za koju političari očito nemaju baš puno sluha.

“Jer je njima odnos prema biračima važan”, poručila je Đurović.

Kako navodi, u oblasti reforme pravosuđa nijesmo ostvarili ono što se od nas očekivalo u julu, koji je bio ključan za te stvari, a to je izbor vrhovnog državnog tužioca, popunjavanje Sudskog savjeta i izbor nekoliko sudija Ustavnog suda.

“Sada ulazimo u izborni proces u 14 opština, lokalni izbori su u oktobru, a rizikujemo da nemamo kapacitet Ustavnog suda i time legitimitet samog izbornog procesa. Definitivno jedan ključni dio evropske agende, koji je bio izbor određenih funkcija u pravosuđu, nijesmo ispunili, a što mi u prosvjeti kažemo, avgust je mjesec za popravne. Tako sada u avgustu imamo i da Skupština radi, imamo dvije najavljene sjednice, ali imamo jednu negativnu političku dinamiku koja ne ide u prilog da se svi zajedno posvetimo integrcijama, da uradimo tih nekih deset ključnih tačaka kako bi se proces odblokirao u oblasti vladavine prava”, zaključila je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS