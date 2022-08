Đurović potpisao sporazume o saradnji sa trgovačkim kompanijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović i predstavnici 11 trgovačkih kompanija potpisali su danas sporazum o saradnji koji ima za cilj unapređenje saradnje u oblasti nabavke, skladištenja i trgovine proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Đurović je sporazume potpisao u prostorijama Ministarstva sa predstavnicima kompanija Domaća trgovina, Merkator Crna Gora, Put-Gross, Franca marketi, J&J Company, Voli trade, Škorpion, Hard Discount Laković, Stadion, TDS i Montemlin Šajo.

On je nakon potpisivanja kazao da se tih 11 kompanija odazvalo pozivu da zajedno sa Vladom pokušaju da riješe problem robnih rezervi u narednom periodu.

“Sve te kompanije obezbijedile su i odvojile prostor u svojim magacinima i određeni nivo zaliha za ključne proizvode koji su neophodni za snabdijevanje crnogorskog tržišta. To je na dobrovoljnoj osnovi, što znači da su se svi oni sami prijavili da budu partneri i pokažu društvenu odgovornost i na tome sam im zahvalan”, rekao je Đurović.

Kada je riječ o proizvodima za koje će trgovci napraviti određene zalihe, to su brašno, šećer, kuhinjska so, jestivo ulje, pirinač, tjestenina, meso i konzervirane mesne prerađevine.

“Ovo nije konačan spisak. Pozivamo sve zainteresovane trgovce i dobavljače da nam se priključe u ovom zajedničkom poslu, da i sa njima potpišemo ovaj sporazum”, poručio je Đurović.

Kompanije potpisnice sporazuma će obezbijediti određene količine proizvoda ukoliko na jesen eventualno dođe do kriza i nestašica, kako bi postojao kontinuitet u snabdijevanju od nekoliko mjeseci.

Đurović je kazao da je sav trošak lagerovanja na račun trgovaca i trgovačkih lanaca, što je rasteretilo budžet Crne Gore u narednom periodu, dok se ne nađe adekvatan način i model kako i na koji način da se obezbijede robne rezerve.

On se zahvalio svim kompanijama koje su pokazale stepen društvene odgovornosti i dozu patriotizma da pomognu državi onda kada je potrebno.

“Siguran sam da je ovo samo početak jedne uspješne saradnje, nečega što mora da bude sinergija, i da ćemo zajedno ostvariti brojne uspjehe u narednom periodu”, poručio je Đurović.

On je podsjetio da Crna Gora ima problem zato što nema robnih rezervi i da je Vlada u procesu traženja modela obezbjeđivanja robnih rezevi za određene proizvode.

“Dok ne nađemo neko konkretno i trajno rješenje, ideja je bila da se vama obratimo i da vas zamolimo da negdje stavite na raspolaganje vaše kapacitete i zalihe koje imate i koje možete obezbijediti za nesmetano funkcionisanje i snabdijevanje crnogorskog tržišta”, rekao je Đurović obraćajući se predstavnicima trgovačkih kompanija.

On je naglasio da to državu ne košta niti jedan euro i da je teret držanja zaliha i robe na kompanijama.

Osnivač i vlasnik kompanije Put- Gross, Hasan Ramović, kazao je da je sektor trgovine i do sada bio određeni stepen sigurnosti za državu i građane.

“I ovu krizu koja je iznenada došla izdržali bez većih potresa, bilo je nekih zaliha koje su bile na minimum, ali smo svi bili solidarni”, rekao je Ramović.

On smatra da je skoro logično to što resorno Ministarstvo ne participira u ovom lageru, koje kompanije moraju finansirati, imajući u vidu probleme sa kojima se država nosi.

“Ovo je dobar pokušaj da zbijemo redove makar mi koji to možemo i da obezbijedimo stabilnost u snabdijevanju”, zaključio je Ramović.

