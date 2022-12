Đurović: Krivi smo zbog povećanja plata i penzija

Podgorica, (MINA) – Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović komentarisao je izjavu crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića da je predloženi budžet za narednu godinu potrošački, planiran na nerealnim pretpostavkama i neodrživ usljed visokih deficita koji su planirani.

Đukanović je danas u intervjuu agenciji Mina-business ocijenio da se na taj način nastavlja praksa političkog populizma.

“Predsjedniče, priznajemo, krivi smo, zbog povećanja plata i penzija, najniže stope nezaposlenosti, 932 miliona (EUR) stranih direktnih investicija, milijarde EUR prihoda od turizma. Vi sigurno ne biste pravili ovakve greške”, naveo je Đurović na Tviteru /Twitter/.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je kazao da raduje Đukanovićevo nezadovoljstvo povećanjem plata, penzija, socijalne i dječje zaštite.

Kako je saopštio, dovoljno su svi bili nezadovoljni dok je, uzimajući od njih, uvećavao svoj i kapital sebi bliskih.

“Došlo čudno vrijeme predsjedniče, radnici, penzioneri i socijalno ugroženi postaše preči od Vas”, rekao je Adžić.

