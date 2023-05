Đurović: Crna Gora ima najnižu stopu inflacije u regionu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stopa inflacije u Crnoj Gori najniža je u regionu, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, pozivajući se na podatke Eurostata.

On je na svom Twitter nalogu napisao da je akcija Stop inflaciji dala sjajne rezultate.

“Iza nas su i brojne zemlje EU koje se bore sa inflacijom. Konkretnim djelima pokazujemo kako se čuva standard građana Crne Gore”, naveo je Đurović.

On je poručio i da je Crna Gora na pravom putu.

