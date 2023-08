Đurović: Cilj 1,3 milijarde EUR od turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ide ka rekordu u turizmu – 1,3 milijardi EUR za ovu godinu, ocijenio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

On je Televiziji Vijesti rekao da je prihod u hotelima za prvih sedam mjeseci čak za trećinu veći nego prošle godine, dok je u privatnom smještaju manji oko deset procenata.

Komentarišući ocjenu predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da stvarni rast treba sagledati u kontekstu inflacije i broja Rusa i Ukrajinaca koji ovdje privremeno borave, Đurović je poručio da su brojke neumoljive, ali da se uspjeh ne prašta, prenosi Portal Vijesti.

