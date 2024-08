Đuričković: Spajić nije napravio apsolutno ništa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić, za vrijeme 42. Vlade, kao i aktuelne, nije napravio apsolutno ništa, osim završetka par projekata koji su bili gotovo završeni još prije četiri godine, ocijenio je predstavnik Evropskog saveza i međunarodni sekretar Socijaldemokrata Miloš Đuričković.

On je u saopštenju naveo da Spajić, nesposoban da riješi trenutni problem, građanima obećava nešto što takođe nije sposoban da riješi ni za deset godina.

“Ni za vrijeme prve, a ni ove potonje mu Vlade, Spajić nije napravio apsolutno ništa, izuzev završetka par projekata koji su bili gotovo završeni još prije četiri godine”, rekao je Đuričković.

Kako je kazao, Spajićeva politika je ništa drugo do Ponzijeva šema, poznatija i kao piramidalna prevara.

“Nudi kratkoročne sitne dobitke, a obećava dugoročno velike, dok se u jednom trenutku sve ne prospe, a on utekne”, rekao je Đuričković.

On je pitao kako plovi mala barka na relaciji Budva-Dubrovnik.

“Jesu li popravili trajekt i zašto neće nikad? Bulevar Tivat-Jaz, dužine 16 kilometara, počeli ste prije godinu dana, planirate ga završiti 2026. a građanima uvaljujete priču da će za 5-6 godina dobiti na stotine km novih autoputeva. Usput će se i u Evropsku uniju ući. Pa vi nijeste za ništa drugo sem za podsmijeh i sprdnju”, rekao je Đuričković.

On je kazao da Vlada ni “neizgrađene puteve” za proteklih 80 i više godina, nije sposobna da održava, a zgrade da prekreči.

“Vaša sposobnost se najbolje vidi na primjeru avio povezanosti i kako ste je unaprijedili. Od kad ste ugasili Montenegro Airlines iz Crne Gore u svijet se može jedino preko Tirane a u Crnu Goru padobranom. Ne prolazi ista prevara dva puta. Kraj je Spajiću”, poručio je Đuričković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS