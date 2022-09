Đukanović: Za sada bez restrikcija i poskupljenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović, saopštio je da za sada neće biti poskupljenja struje i restrikcija, ali da ne može reći do kada će tako biti, jer to zavisi od više faktora.

On je u emisiji Link Radija Crne Gore apelovao na građane i javni sektor da poštuju mjere štednje koje su im predočene kroz kampanju kompanije, poručujući da EPCG čini sve da bude u interesu građana, a da nije na štetu preduzeća.

“Čeka nas teška zima i neke štete će sigurno biti, svako se bori da obezbijedi makar kilovat sat više. Krenuli smo u snažnu kampanju štednje i očekujemo da to poštuju i domaćinstva i javni sektor. Obezbijedili smo i popuste za one koji troše manje i mislimo da je to stimulativno da se građani ponašaju odgovorno prema veoma ozbiljnoj situaciji”, kazao je Đukanović.

Kako je dodao, od maja do septembra su utrošili 120 miliona iz sopstvenih sredstava, prenosi portal RTCG.

Na berzi su, kako podsjeća, cijene izuzetno visoke. Prije 15 dana cijena megavat sata za oktobar je bila preko 950 EUR, za narednu godinu je preko 900, a negdje i preko hiljadu EUR.

“Suša je velika, u posljednjih nekoliko decenija nijesmo imali ovako lošu hidrološku situaciju. Nije jednostavno i trudimo se da ne posežemo za poskupljenjima i restrikcijama”, kazao je Đukanović.

On je naglasio da sada plaćamo posljedice jedne neozbiljne politike u oblasti energetike.

“Nijesmo 40 godina sagradili nijedan energetski objekat. Ovakvu globalnu situacije nijesmo mogli da predvidimo ali, da je bilo odgovornije politike, imali bismo veće šanse da lakše prođemo kroz ove izazove. Imamo opasnost i da nam novac, iako ga bude, neće pomagati, jer ide teška zima”, upozorio je Đukanović.

Kako je objasnio, najveći su deficiti u ljetnjim mjesecima, ali u četvrtom kvartalu, sa poboljašnjem hidrološke situacije, očekuje da to bude poravnato i da kraj godine završe pozitivno.

“Ako četvrti kvartal bude identičan prošlogodišnjem, ovu godinu bi završili sa pozitivnim rezultatom. To, ipak, zavisi od puno faktora – hidrologije i pogonskih mogućnosti naših objekata, jer niko ne može da garantuje da neće doći do nekih promjena. A tu su naravno i cijene na berzama na koje ne možemo da utičemo”, objasnio je Đukanović.

Prema njegovim riječima, suština je da se moraju graditi novi objekti i da se poveća svijest o štednji električne energije.

Đukanović je napomenuo i da je Termoelektrana (TE) Pljevlja, kao kičma našeg sistema, u julu i avgustu obezbijedila 80 odsto potrošnje Crne Gore.

“Tokom ljeta se vrši i remont hidropotencijala, pa smo ostali na jednom proizvođaču, a to je posljedica devastacije energetskog sektora proteklih decenija”, poručio je Đukanović.

Što se tiče prodaje akcija, Đukanović je naglasio da je EPCG ranije sa svog računa uplatila 105 miliona za sopstvene akcije, 52 miliona je propalo 2019. godine, a zakonski rok za preostala 53 miliona ističe 26. septembra.

“Pokrenuli smo proceduru takozvanog ‘otuđenja’ sopstvenih akcija i u Vladi su rekli da oni nemaju taj novac, ali ukoliko bi izvršna vlast potencijalno uložila tih 20 miliona, EPCG bi kupila Željezaru, pokrenula pogone i potencijalno otvorila i nova radna mjesta. Kako smo ušli u taj projekat, ogroman broj investitora nas je kontaktirao, ali uz uslov da sa nama gradi veliku solarnu elektranu. Mi smo raspoloženi da iskoristimo taj potencijal. Tražimo saglasnost Vlade za izlazak na berzu i Ministarstvo kapitalnih investicija bi u petak trebalo da krene u proces davanja saglasnosti”, naveo je Đukanović.

Paralelno, kako je dodao, razgovaraju i sa Tosčelikom, kako bi se što prije to riješilo.

“Ta sredstva će se iskoristiti za kupovinu imovine Željezare, a onda ćemo uložiti napor da zadržimo postojeća radna radna mjesta i otvaramo nova. Mislim da je to dobar plan”, zaključio je Đukanović.

