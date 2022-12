Đukanović: Nikšić će postati regionalni centar u oblasti solarne energije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Željezara može da bude dobra podrška Elektroprivredi Crne Gore (EPCG) za sve projekte iz oblasti energetike, rekao je predsjednik odbora direktora te kompanije Milutin Đukanović i poručio da će Nikšić postati regionalni centar u oblasti solarne energije.

Đukanović je, nakon potpisivanja ugovora kojim je EPCG kupila imovinu Željezare, kazao da je tim činom EPCG značajno uvećala svoju imovinu.

Kako je dodao, samim tim, svoju imovinu je uvećala Crna Gora.

“Željezara je duša ovog grada i Crne Gore. Ubijeđeni smo da, kada se spoje Željezara i EPCG ostvarićemo sjajne rezultate i vratiti sjaj ovom gradu”, rekao je Đukanović.

On je podsjetio na energetsku krizu koja je u toku.

“Mi moramo da postanemo regionalni centar za razvoj energetike, a pogotovo energetike iz obnovljivih izvora. EPCG ima ideje i već je krenula u realizaciju značajnih projekata. Željezara može da bude dobra podrška za sve projekte iz oblasti energetike”, saopštio je Đukanović.

On je kazao da će Željezara imati mogućnost da razvija i druge vrijednosti.

“Ali idemo korak po korak. Nikšić će da postane regionalni centar u oblasti solarne energije, u to sam ubijeđen”, poručio je Đukanović.

On je saopštio da imaju velike razvojne šanse, kao i da stvaraju nove vrijednosti i otvaraju nova radna mjesta.

“Energetika je budućnost Crne Gore, i ona će biti lokomotiva razvoja Crne Gore. Željezara će ponovo biti šansa i ljudi će željeti da rade u kompaniji koja će se zvati Željezara EPCG Solar ili obrnuto”, rekao je Đukanović.

Premijer Dritan Abazović zahvalio je i čestitao radnicima što su, kako je rekao, odbranili Željezaru.

“Odbranili ste svoja radna mjesta, porodice i omogućili Nikšiću i Crnoj Gori da konačno razmišlja o radnicima i povećanju sopstvenog kapitala. Da nije bilo vas, ne bi bilo ni ovog dogovora”, rekao je Abazović radnicima.

On je kazao da mu je drago što je do kraja vjerovao da “ovo može da se desi”.

“Kao što se Crnoj Gori može desiti još stotine lijepih vijesti i da ova zemlja treba da bude zemlja velikog optimizma. Siguran sam da ćemo brzo svjedočiti otvaranju pogona u Željezari”, poručio je Abazović.

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević je naveo da je Željezara važnija od politike.

“Željezara je opet u našim rukama. Formalo je u rukama EPCG, ali je u rukama Crne Gore”, kazao je Kovačević.

Glavni finansijski direktor EPCG Miro Vračar kazao je da je kupovina Željezare na dobro države, EPCG-a, Nikšića i Crne Gore.

“Željezara je bila nosilac razvoja ove sredine. Očekujemo i nadamo se da će, zajedno sa EPCG-om biti nosilac razvoja cijelog regiona”, saopštio je Vračar.

On je kazao da je današnje potpisivanje ugovora istorijski događaj i prektretnica u odnosu prema državi i državnoj imovini.

“Do sada je (državna imovina) odlazila ili u privatne ruke ili otuđivala na razne načine, a ovo je jedan od rijetkih slučajeva da država gazduje osnovnim privrednim segmentima u zemlji. Energetika je stub i temelj razvoja države”, saopštio je Vračar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS