Đukanović: Nezavisnost sudstva na ispitu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U slučaju hapšenja bivših članova Odbora direktora Plantaža na ispitu je samostalnost i profesionalnost tužilaštva i nezavisnost sudske vlasti, ocijenio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je Televiziji Crne Gore, komentarišući hapšenje bivših članova Odbora direktora Plantaža, kazao da se nada da nije riječ o revanšizmu zbog najave Demokratske partije socijalista (DPS) da će uskratiti podršku aktuelnoj Vladi.

Đukanović je naveo da poznaje privedene, da je sa nekima prijatelj i da će trebati mnogo argumenata da povjeruje da su prekršili zakon i radili suprotno interesima kompanije, prenosi portal RTCG.

On je kazao da je jedan od osumnjičenih, Đorđije Rajković, spasilac Plantaža.

“Na ispitu je samostalnost i profesionalnost tužilaštva i nezavisnost sudske vlasti”, rekao je Đukanović.

“Bio sam predsjednik Vlade i pomogao sam da prvih godina tranzicije, kada su kao snoplja padala socijalistička preduzeća, Plantaže opstanu i razviju se, ali ništa ne bi bilo dovoljno da nismo imali takvog direktora u tom trenutku”, istakao je Đukanović.

Đukanović je kazao da je Rajković čovjek kojem bi u društvu u kojem se njeguje zahvalnost, trebalo podići spomenik za života na sred Plantaža, jer je on, kako je rekoa, odgovoran za to što kompanija postoji.

On je naglasio da su Veselin Vukotić i Božo Mihailović univerzitetski profesori.

“Jedan od njih je osnivač univerziteta (UDG) koji je doprinio afirmaciji visokog obrazovanja Crne Gore na međunarodnoj sceni. Obojica su radili odgovorne državne poslove”, istakao je Đukanović.

