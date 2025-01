Dugovanja građana 1,9 milijardi EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupna dugovanja crnogorskih građana bankama iznose oko 1,9 milijardi EUR, što je oko 500 miliona više nego na kraju 2020. godine, pokazali su podaci Centralne banke (CBCG).

Iz vrhovne monetarne institucije su Portalu RTCG kazali da posljednji raspoloživi podaci, koje su banke dostavile CBCG, pokazuju da ukupni krediti odobreni građanima posljednjeg dana novembra iznose 1,9 milijardi EUR, što je 42,94 odsto ukupno odobrenih u sistemu.

„U odnosu na uporedni period 2023. godine, kada su iznosili 1,7 milijardi EUR, krediti odobreni građanima ostvaruju rast od 279,9 miliona EUR ili 16,28 odsto“, kazali su iz CBCG.

Statistika pokazuje i da od 2020. godine stalno rastu ukupna dugovanja građana prema bankama.

„Ukupni krediti odobreni građanima na kraju novembra iznosili su 1,9 milijardi EUR i u posmatranom periodu bilježe rastući trend. Naime, u decembru 2020. godine ti krediti su iznosili 1,4 milijarde, u posljednjem mjesecu 2021. godine 1,5 milijardi, na kraju 2022. godine 1,6 milijardi, a na kraju 2023. godine 1,7 milijardi EUR“, rekli su iz CBCG.

Dok dugovanja građana rastu, kamatne stope su bar u prošloj godini zabilježile pad.

Iz CBCG je saopšteno da je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite na kraju novembra iznosila 6,55 odsto, što je pad od 0,04 procentna poena u odnosu na decembar 2023. godine.

„Takođe, treba imati u vidu da prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite obuhvata kredite koji su odobravani u ranijem periodu, među kojima je značajan broj odobren u periodu visokih kamatnih stopa“, rekli su iz CBCG.

Oni su dodali da stoga kao indikator kretanja kamatnih stopa treba posmatrati i one na novoodobrene kredite. Tako je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite na kraju novembra iznosila je 5,98 odsto, što je 0,53 procentna poena manje nego u decembru 2023. godine.

Iz CBCG su podsjetili da su početkom drugog kvartala inicirali akciju za snižavanje kamatnih stopa koju su podržale sve banke koje posluju u Crnoj Gori, ponudivši građanima snižene kamatne stope na najtraženije vrste kredita.

„Kao rezultat inicijative, efektivne kamatne stope na novoodobrene kredite građanima od aprila do 20. decembra su smanjene 1,11 procentni poen, sa 8,75 odsto na 7,64 odsto“, rekli su iz CBCG.

Oni su naveli da kamatne stope predstavljaju tržišnu kategoriju koja zavisi od brojnih ekonomskih faktora, uključujući ponudu i potražnju za kapitalom, kreditni rejting zemlje, inflaciju, ekonomsku aktivnost, kao i rizik klijenta i predloženog projekta za finansiranje.

„Pored toga, istakli bismo i faktore koji dolaze sa međunarodnog tržišta, prije svega odluke Evropske centralne banke (ECB) i drugih ključnih banaka o kretanju njihovih referentnih kamatnih stopa, kao i geopolitičke izazove“, saopštili su iz CBCG.

Oni su kazali da CBCG nema instrumente preko kojih bi mogla da utiče na kamatne stope, te da samim tim ne pravi projekcije njihovog kretanja.

„Očekivanje je da će u narednom periodu doći do relaksacije politika velikih centralnih banaka, uključujući ECB, što će posljedično voditi snižavanju kamatnih stopa“, poručili su iz CBCG.

