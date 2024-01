Dug Instituta prema Jugobanci u stečaju i dalje realna opasnost

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Potpisivanjem protokola o saradnji ministarstava finansija Crne Gore i Srbije problem duga Instituta “Simo Milošević“, prema riječima njegovog izvršnog direktora, Zorana Kovačevića, prema Jugobanci u stečaju, odnosno Agenciji za osiguranje depozita, ipak, nije riješen.

On je objasnio da je u nadležnosti Agencije za zaštitu konkurencije da ispita zakonitost takvog postupka.

Kako je u emisiji U četiri oka na programu RTHN kazao Kovačević, Ministarstvo finansija u novom mandatu obratilo se Agenciji da da mišljenje da li je takav potez u skladu sa Zakonom o državnoj pomoći i Zakonom o zaštititi konkurencije.

“Direktor Agencije za zaštitu konkurencije ima upitnik koji postavlja Ministarstvu finansija u smislu pripreme odgovora, odnosno davanja mišljena na taj upit koji su dobili u skladu sa zakonom. Nama je Ministarstvo finansija uoči praznika proslijedilo taj upitnik, da popunimo naš dio, na čemu trenutno radimo, ali dug Jugobanke, de fakto, nije riješen”, rekao je Kovačević.

Mješovito vlasništvo Instituta koči rješavanje tog pitanja, navodi Kovačević, ali bi država, ukoliko bi postala dvotrećinski vlasnik, mogla po osnovu rješavanja duga prema Jugobanci da se dodatno dokapitalizuje, prenosi RTHN.

“Po tom modelu država više ne bi pomagala, nego bi kroz rješavanje duga prema Jugobanci povećala svoj udio u kapitalu. Drugim riječima, kupila bi akcije i povećala svoje učešće i vrijednost imovine koju ima u Institutu”, naveo je Kovačević.

Otkupom akcija država uvećava vrijednost svog kapitala značajno više od iznosa kojim bi platila akcije, a time i kao većinski vlasnik, bila u prilici da sama donosi odluke i raspolaže imovinom.

Zbog duga prema Jugobanci, početkom decembra račun Instituta bio je kratko u blokadi, ali ta opasnost je i dalje realna.

“Postoji pravni osnov da zatražimo odlaganje blokade na jedan mjesec. Tu se pozivamo na socijalnu i zdravstvenu ugroženost, koja de fakto postoji. Zdravstvena zbog rehabilitacije crnogorskih pacijenata, socijalna zbog 550 zaposlenih. Po tom osnovu, mislim da imamo pravo na još jedno ili dva odlaganja, što ćemo svakako uraditi, ali to nije rješenje, već odlaganje problema”, naveo je Kovačević.

On je rekao da očekuje da će se kroz razgovor sa predstavnicima Vlade, koji bi trebalo uskoro da se održi, donijeti odluke koje će otkloniti dio opasnosti zbog blokade u vezi sa dugom prema Jugobanci.

