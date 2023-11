Državne institucije podržaće izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ključne državne institucije pružiće podršku izgradnji solarnih fotonaponskih elektrana, poručeno je na sastanku potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku, Nika Đeljošaja i predstavnika Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), UGT Renewablesaa i Hyundai Engineeringa.

Iz EPCG je saopšteno da je u njihovoj poslovnici u Podgorici održan sastanak u sklopu višednevne posjete renomiranih kompanija iz Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje Crnoj Gori, sa ciljem da se, shodno ranije potpisanom Memorandumu o razumijevanju, saradnja podigne na viši nivo.

“Kako bi se, u dogledno vrijeme, moglo pristupiti realizaciji zajedničkog rada na projektovanju, finansiranju i izgradnji solarnih fotonaponskih elektrana snage 250 MW, sa približno 50/100 MWh za skladištenje energije uz mogućnost izgradnje dodatnih sistema za skladištenje električne energije”, navodi se u saopštenju.

Tim resursima bi, ističe se, gazdovala EPCG.

Đeljošaj je rekao da je zadovoljna činjenicom da su tako respektabilni privredni subjekti zainteresovani za investiranje u crnogorski energetski sektor.

Kako je naglasio, posebno srećnim ga čini to što će se značajan dio projekta odvijati na teritoriji opštine Tuzi.

„Tako nešto će, zacijelo, imati ogroman efekat na ravnomjeran privredni razvoj i svakako predstavlja poruku ohrabrenja i drugim uspješnim kompanijama, kako iz energetike, tako i iz drugih oblasti. Budite sigurni da ćete i u Vladi Crne Gore i u lokalnoj samoupravi dobiti pouzdanu i kredibilnu podršku”, rekao je Đeljošaj.

Na sastanku su učestvovali Milutin Đukanović iz EPCG, Adam Cortese iz UGT Renewables i Lim Gawn Sup (yundai Engineering.

Oni su, kako se navodi, izrazili su zadovoljstvo činjenicom da predstavnici ključnih državnih institucija prepoznaju značaj projekta, potencirajući infrastrukturnu spremnost za pristupanje jednom ovako zahtjevnom projektu.

Iz EPCG su kazali da je danas predviđeno održavanje sastanka predstavnika kompanija sa predsjednikom Vlade, ministrom energetike i rudarstva i ministrom prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, na kome bi se i nova izvršna vlast upoznala i aktivno uključila u razvoj zajedničkih projekata u oblasti energetike.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS