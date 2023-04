Država u krupnim problemima i rizicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aktuelna ekonomska i poreska politika i stanje javnih finansija jasno ukazuju na krupne probleme i rizike u kojima se država nalazi, ocijenili su predstavnici ekonomskog tima Građanske inicijative “21. maj”.

“Populistička politika 42. i 43. vlade proizvela je fiskalnu nesigurnost, neodrživu javnu potrošnju, izbjegavanje budžetskih obaveza i redukciju kapitalnih investicija. U međuvremenu, crnogorski poslovni ambijent je izgubio na konkurentnosti i istovremeno je pogoršano poslovanje u realnom sektoru”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali predstavnici ekonomskog tima GI, čak i profitabilni program poput ekonomskog državljanstva, koji zbog negativnog stava Brisela nije nastavljen, nerazumno i štetno je usporen, umjesto da se legalno podnesene prijave brzo rješavaju.

“Primjera radi, za četiri godine trajanja ovog programa, od 1,11 hiljada aplikacija, obrađeno je svega oko 300, dok nadležni organi oko 800 aplikacija nijesu do kraja riješili. Pritom, oko 150 aplikacija je prošlo preliminarnu fazu, dok je oko 650 aplikacija u zastoju. Time se ovaj program dodatno obesmišljava, iako se na garantnim računima trenutno nalazi oko 300 miliona EUR, što najbolje govori o finansijskim potencijalima i izdašnosti ovog programa, koji je zamišljen kao razvojna podrška turizmu, poljoprivredi i prerađivačkoj industriji”, dodali su iz GI.

S druge strane, kako su poručili, o stanju državnog budžeta slikovito govore i verbalni sukobi između bivšeg i sadašnjeg ministra finansija, Milojka Spajića i Aleksandra Damjanovića.

“Prvi sada spočitava drugome da Crna Gora ide u bankrot, dok drugi kaže prvome da je upropastio javni zdravstveni fond i stvorio budžetske probleme. A suština je u tome da su obje vlade, kao i njeni populistički i neodgovorni ministri, destimulisali biznis, kreirali neodržive zarade i nerealno podstakli javnu potrošnju i time osnažili inflatornu spiralu, pri čemu su u kratkom periodu ugrozili državnu kasu i kreditni rejting Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

