Država kupila 3,34 miliona akcija EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država je danas na Montenegroberzi kupila 3,34 miliona akcija Elektroprivrede (EPCG) za skoro 15 miliona EUR.

Prodata količina akcija odgovara udjelu od 28,27 odsto od ponuđenog paketa.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović u četvrtak je najavio da država planira da kupi dionice EPCG za 15 miliona EUR putem berzanske prodaje.

“Smatram da bi bila šteta za EPCG da, zbog tokova novca i likvidnosti, dopustiti da se otuđe akcije kompanije u kojoj je država vlasnik 88 odsto i da zato postoji potreba da država, ako je to moguće otkupi sa 15 miliona EUR do 28 odsto ponuđene vrijednosti akcija, imajući u vidu da je ovo mnogo niža cijena od prethodnih prodaja”, rekao je Damjanović.

Na prodaju je bilo ponuđeno deset odsto akcija EPCG, odnosno ukupno 11,81 milion dionica. Cijena po akciji je 4,49 EUR.

„Preostala količina od paketa akcija, koja nije prodata iznosi 8,47 miliona akcija odnosno 71,73 odsto“, navodi se u saopštenju Montenegroberze.

Prodavac i kupac akcija bila je brokeska kuća VIP Broker Montenegro.

Prethodno su propala dva poziva za prodaju sopstvenih akcija u blok transakciji, jer se nije javio niti jedan zainteresovani strateški partner.

