Država da sačuva Budvansku rivijeru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hotelsku grupu Budvanska rivijera treba reorganizovati, razviti, tehnički-opetativno osavremeniti, menadžerski profesionalizovati i pozicionirati na nekoj evropskoj berzi, kako bi se na taj način povećali profit i vrijednosti akcija, rekao je ekonomski analitičar Oleg Filipović.

“Najavljena privatizacija Budvanske rivijere, nažalost, govori da ništa nijesmo naučili iz privatizacije Telekoma, a to je da se strateška preduzeća ne prodaju, bar ne kontrolni paket”, rekao je Filipović portalu RTCG

On je komentarišući namjeru Vlade da proda akcije u Budvanskoj rivijeri i još nekoliko manjih državnih kompanija, te da nastavi privatizaciju Instituta “Simo Milošević”, rekao da je kompletan plan privatizacije za ovu godinu “copy paste” prethodnih.

Filipović je dodao da bi planom privatizacije vjerovatno najzainteresovaniji za kupovinu bili manjinski akcionari.

“Kako bi preuzeli kontrolni paket, a država pored toga što bi ostala bez strateškog preduzeća vrlo brzo bi ostala i bez novca dobijenog prodajom, jer bi vjerovatno taj novac bio plasiran za pokrivanje prethodnih zaduživanja, a ne za investiciju u neki od kapitalnih projekata”, naveo je Filipović.

Obrazlažući planirane privatizacije, iz Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte kazali su da osnovni cilj povećanje konkurentnosti i efikasnosti funkcionisanja društava, podsticanje stranih ulaganja i preduzetništva u svim oblastima, povećanje zaposlenosti i poboljšanje životnog standarda.

Direktorka NVO Akcija za socijalnu pravdu, Ines Mrdović, rekla je da je Crna Gora sita mračnih privatizacija, kakve je provodio DPS i u kojima je vrijedna državna imovina prodavana u bescjenje, da bi sada svjedočili novoj mračnoj privatizaciji, ovog puta od neke druge vlade.

Mrdović je kazala da je Budvanska rivijera vrijedan turistički resurs ove zemlje i treba da bude sačuvana.

“Dužni smo to budućim generacijama, jer se ne svodi sve na raspodaju svega državnog, tako da ništa vrijedno ne preostane u državnom vlasništvu. Neće biti ni da nemamo dovoljno znanja za kvalitetno upravljanje tim vrijednim resursom kakva je Budvanska rivijera. Dajte upravljanje stručnjacima i kompetentnima, a ne partijskim funkcionerima, pa upravljački rezultati neće izostati”, rekla je Mrdović.

Ona je kazala da kada se planira privatizacija jedne tako značajne turističke kompanije, onda se prvo procijeni stvarna vrijednost te kompanije.

“Konsultuje se sva zainteresovana javnost, posebno stručna, utvrdi se kolika je korist koju maksimalno možete da postignete i koliko se to poklapa sa javnim interesom. Sve to radite krajnje transparentno. Najlakše je, a najgore po javni interes, ići tragom DPS-a”, navela je Mrdovć.

Ona smatra da bi bilo porazno da se ulazi u novu privatizaciju “grlom u jagode” i bez jasnog plana, posebno ne od Vlade koja je manjinska i bez političkog legitimiteta, jer joj je izglasano nepovjerenje.

“Pored toga, može se primijetiti i vrhunski cinizam koji iskazuju iz manjinske Vlade kada govore da im je cilj da vrate što više imovine u državno vlasništvo, kada pominju Željezaru, Luku Bar i Port of Adria.Onda se postavlja pitanje zašto se želi prodati Budvanska rivijera, kada je već cilj da država ima što više vrijednih resursa u svom vlasništvu”, kazala je Mrdović.

