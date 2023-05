Drecun: Guvernera da bira struka a ne politika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guvernera Centralne banke (CBCG) treba da bira struka a ne politika, poručio je ekonomski analitičar Predrag Drecun.

Ako novi guverner bude biran na javnom konkursu, Drecun je za portal RTCG najavio da će se kandidovati za tu odgovornu funkciju.

Uvjeren je da bi značajno ojačao sistemski i institucionalni kapacitet te institucije i tvrdi da Crna Gora može relativno brzo da dostigne nivo razvijenosti prosječne EU članice.

Skupština je nedavno usvojila je izmjene i dopune Zakona o CBCG, prema kojima će guvernera vrhovne monetarne institucije imenovati parlament na osnovu sprovedenog javnog konkursa umjesto predsjednika države, kako je to bilo do sada.

Kada je to rješenje u pitanju, Drecun smatra da ima argumenata i za i protiv.

“Zaista je najbolje da se na tržištu odmjere oni koji imaju vizije kako treba urediti CBCG. Tu nema spora, jer konkursom motivišete sve koji smatraju da mogu to da rade. No, to je samo u teoriji“, kazao je Drecun.

Pitanje je, kako navodi, ko donosi odluku.

„U praksi je važnije ko će da bira i ocjenjuje kandidate i programe, od toga ko će da se javi. Mi smo imali konkurs za izbor sudija Ustavnog suda, i da li smo dobili najbolje kandidate. Naravno da nijesmo. Zašto. Zato što je politika donijela konačnu odluku, a ta odluka nije u interesu svih građana. Zato danas umjesto stručnih sudija imamo partijske vojnike i pat poziciju u Ustavnom sudu“, reko je Drecun.

Ali, kako je naveo, ako odabir bude uslovljen političkom trgovinom “tipa ja tebi guvernera, ti meni ministra, ili nešto slično”, onda je konkurs besmislen.

“Kako god bilo, i staro i novo rješenje imaju dosta političke supstance u izboru guvernera, tako da ne znam što je bolje u ovom trenutku. Malo mi je samo, kao građaninu, čudan tajming odluke. Moglo je ovo staviti na dnevni red u oktobru prošle godine i ne dati šansu da stari menadžment CBCG traje godinu poslije isteka mandata. Ostaje nejasan motiv za ovoliko kašnjenje aktuelne većine“, kazao je Drecun.

On smatra da guverner CBCG treba da bude prvo dobar ekonomista, pa tek onda dobar bankar.

„CBCG ima obavezu da čuva finansijsku stabilnost, a to iziskuje dobro poznavanje ekonomske politike, i njenih alata“, kazao je Drecun.

Na pitanje da li će se kandidovati za tu funkciju Drecun je odgovorio da smatra da je bio uspješan bankar, jer je dvije vrlo problematične banke spasio od izvjesnog i najavljenog uvođenja stečaja.

“To najbolje znaju oni koji su radili u tim bankama i stručna javnost. Uostalom, to govore pokazatelji rada tih banaka, u trenutku kad sam preuzeo te banke, i u trenutku kad sam odlazio iz tih banaka, i to bez ikakvih afera. Crnogorskom ekonomijom se bavim na razne načine, već tri decenije, i čini mi se da znam njene potencijale, sve specifičnosti, i slabe tačke našeg ekonomskog sistema“, poručio je Drecun.

Kao ekonomista tvrdi da Crna Gora može relativno brzo da dostigne nivo razvijenosti prosječne EU članice.

„Zato smatram da bih na kvalitetan način vršio dužnost guvernera CBCG. Činjenica da me je i stručna i ostala javnost spontano percipirala kao kandidata velika mi je satisfakcija”, saopštio je Drecun.

On je dodao da ono što sigurno može da tvrdi je da Crna Gora ima potencijal da bude čvorište novih finansijskih tokova i tehnologija, novih finansijskih proizvoda i da time ostvari održiv privredni rast.

“Ima određenih krugova koji ne bi bili srećni da ja postanem guverner, i sve čine i činiće, naročito putem odabranih medija i ličnosti da me obeshrabre. Mnogo je širi krug građana i privrednika koji me ohrabruju da se kandidujem i vjerujem u njihovu iskrenost. Ako novi zakon bude u pravnom saobraćaju, kandidovaću se za tu odgovornu funkciju, uvjeren da bih značajno ojačao sistemski i institucionalni kapacitet CBCG. CBCG mora, i može, mnogo efikasnije i uspješnije da utiče na bankarski sektor i jačanje investicione aktivnosti“, zaključio je Drecun.

