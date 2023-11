Drašković pozvao Sindikat na razgovor o izmjenama Kolektivnog ugovora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Vladan Drašković, pozvao je Sindikat preduzeća da kroz aktuelne razgovore o izmjenama Kolektivnog ugovora zajednički ojačaju ukupnu stabilnost tog poslovnog sistema.

„Uvjeren sam da je moguće doći do sveobuhvatnog rješenja kojim bi se sva stečena radnička prava očuvala, uz stvaranje pretpostavki za njihovu dalju nadgradnju na održiv način”, naveo je Drašković u saopštenju.

On je dodao da menadžment, zalažući se za potpuno očuvanje svih stečenih radničkih prava, istovremeno izražava snažno protivljenje pojavama koje su sistemu ACG nanijele ozbiljnu štetu, a proizilaze iz postojećih rješenja.

„Kako su sporna rješenja i dalje na snazi, vremenom raste opasnost da se štetno dejstvo nastavi i produbi”, rekao je Drašković.

On je poručio da se struktura dosadašnjih sudskih procesa u kombinaciji sa osipanjem licenciranog osoblja ne smiju posmatrati kao stečena radnička prava, već kao okolnost koja nužno nameće potrebu za promjenama.

„Potencijalne isplate po kontroverznim osnovama daju privid kratkoročnih benefita za radnike, dok na srednji i duži rok vode ka ugrožavanju stabilnosti poslovanja društva”, kazao je Drašković.

