Drakić: Potrebna strategija sa fokusom na ključne sektore

Bijelo Polje, (MINA-BUSINESS) – Za ukupan razvoj privrede i ravnomjernu regionalnu razvijenost potrebna je strategija sa fokusom na ključne sektore, ocijenila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

“Neophodno je realizovati započete kapitalne projekte i pokrenuti nove kako bi se iskoristili potencijali koju su koncentrisani na sjeveru”, rekla je Drakić na zatvaranju 4. Bjelopoljskog biznis foruma.

Ona je rekla da moramo sinhronizovati ponudu banaka sa potrebama privrede.

“Treba napraviti protokole saradnje na lokalnom i nacionalnom nivou i potrebno je preko skupštinskih odbora pratiti realizaciju projekata, kako ne bi bili zaustavljeni zbog administrativnih prepreka. Samo uz jači glas svih nas – i privrednika i lokalnih vlasti možemo podstaći donosioce odluka da obezbjedimo bolji ekonomski razvoj zemlje”, kazala je Drakić.

Predsjednik Opštine, Petar Smolović, konstatovao je da je Forum ispunio očekivanja i zahvalio učesnicima.

Među zaključcima koji će biti donijeti u komunikaciji organizatora skupa, smatra da su se posebno izdvojili da sjever ima perspektivu, te je potrebno završiti auto-put, kao i projekte koje je započela 41. vlada.

“Moramo da napravimo strategiju razvoja sjevera koja bi se usvojila jednoglasno i bila zadatak svim vladama”, rekao je Smolović.

Bjelopoljska povelja za doprinos Bjelopoljskom biznis forumu uručena je predsjedniku 41. Vlade Dušku Markoviću i uglednom privredniku i predsjedniku Savjeta za ekonomski razvoj Bijelog Polja, Hasanu Ramoviću, koji je i jedan od osnivača BBF-a.

