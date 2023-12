Dragaš: URA zbog gubitka fotelja žali što struja nije poskupjela

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA, zbog gubitka fotelja, žali što električna energija u Crnoj Gori nije poskupjela, kazali su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Član predsjedništva PES-a Tihomir Dragaš rekao je da saopštenje GP URA da su članovi odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) navodno spriječili povećanje cijena struja nakon političkih konsultacija sa partijom koja ne vrši vlast, ili je fake news ili spada u domen krivičnog djela.

“Saopštenje GP URA je dokaz nezakonitog partijskog uticaja i dokaz kako su vladali”, naveo je Dragaš.

On je kazao da Odbor direktora treba da je nezavisan i samostalan u donošenju odluka.

“A članovi odborda direktora su u zakonskoj obavezi da glasaju u korist kompanije, a ne za populističke poteze političara koji su svojim rezultatima doveli svoju partiju na ivicu cenzusa, pa se služe jeftintim politikanstvom ne bi li pridobili koji glas”, naveo je Dragaš.

On je rekao da je istina sasvim suprotna, kao i da je do povećanja računa za električnu energiju došlo odlukom Regulatorne agencije za energetiku na osnovu zahtjeva CEDIS-a iz septembra ove godine, dakle kada je GP URA bila na vlasti.

“Stiče se utisak da zbog gubitka fotelja URA žali što električna energija nije poskupjela”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, odmah po donošenju odluke regulatora, ministar Saša Mujović je javno obećao da će tražiti mehanizme zaštite građana od ovog povećanja o čemu postoje dokazi.

Dragaš je rekao da je to proces koji je zahtjevan, jer se tražilo rješenje koje neće biti na štetu kompanija a u korist građana.

“Kada je rješenje za popuste svim potrošačima, koje je dogovoreno danas, kako građani ne bi osjetili poskupljenje na računima, bilo u finalnoj fazi realizacije, uskočili su poznati populisti i politički manipulatori da prigrabe zasluge. Ovaj put i nelegalno”, smatra Dragaš.

On je rekao da, što se tiče cijene električne energije, ovo je dokaz odgovornog odnosa vlade prema građanima i sposobnost da se efikasno rješavaju ozbiljni problemi.

Dragaš je zaključio da, iako program Evropa sad 2 još nije počeo, Vlada već poboljšava standard građana.

