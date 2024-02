DPS: Dešavanja u EPCG nastavak borbe za podjelu plijena unutar vladajućih partija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dešavanja u Elektroprivredi (EPCG) u vezi sa izborom predsjednika i članova Odbora direktora te kompanije su još jedna lakrdija i nastavak borbe za podjelu plijena unutar vladajućih partija, ocijenjeno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

“Jučerašnji cirkus i svojevrsna lakrdija koja je pratila izbor predsjednika i članova Odbora direktora EPCG samo je nastavak podjele plijena i borbe za prevlast, koja je glavna karakteristika ove vlade ali i prethodne dvije, i sprovodi se po svim sektorima – od bezbjednosti do energetike”, navodi se u saopštenju DPS-a.

U toj partiji smatraju da je bezočna tuča za mjesta u upravljačkoj strukturi EPCG, uz svađe, ucjene, prijetnje slika alavosti i nezajažljivosti partija konstituenata vlasti koje su danima unazad vodile bitku za fotelje u tom državnom preduzeću.

“Epilog je da su članovi Odbora direktora EPCG ljudi koji su direktni eksponenti partija, da se preko njih vode ne samo međustranački nego i unutarstranački sukobi u okviru Pokreta Evropa sad, a da je na čelu i dalje Milutin Đukanović – kadar Andrije Mandića. On je već pokazao koliko brine o interesu ovog preduzeća koji je u EPCG ubacivao partijski podobne koji se nijesu ni pojavljivali na poslu, a za to su bili plaćeni”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da su najbolje stanje u EPCG opisali upravo manjinski akcionari firme koji su istakli da takvo ponašanje i način rada do sada nije zabilježen.

“O stanju u državnim preduzećima svjedoče i izvještaji Državne revizorske institucije (DRI) koji su redovno negativni. Ako zaista tužilaštvo ima namjeru da radi po zakonu i pravu onda bi prvo moralo da se pozabavi malverzacijama u državnim preduzećima i njihovom upravljačkom strukturom koja je formirana tako da bi omogućila dalju devastaciju i razaranje ovih nekada uspješnih firmi”, smatraju u DPS-u.

