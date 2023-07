Dow Jones prekinuo najduži trend uspona od 1987. godine

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak najvažniji indeksi pali nakon vijesti da će japanska centralna banka dopustiti rast dugoročnih kamatnih stopa, pri čemu je Dow Jones prekinuo 13-dnevni uspon, što je bilo njegov najduži period rasta još od 1987. godine.

Dow Jones je pao 0,67 odsto na 35.282 boda, S&P 500 je oslabio 0,64 odsto na 4.537 bodova, a Nasdaq indeks 0,55 odsto na 14.050 poena, prenosi Hrportfolio.

Japanski dnevni list Nikkei objavio je da će Bank of Japan (BOJ) danas zadržati svoju ultrapopustljivu monetarnu politiku, odnosno ograničenje prinosa na državne obveznice na 0,5 odsto, ali da razmatra dopuštanje rasta dugoročnih kamatnih stopa iznad tog nivoa.

I Reuters je potvrdio da u japanskoj centralnoj banci možda preduzmu neke manje promjene kako bi produžili svoju politiku kontrole krivulje prinosa.

Prema riječima investicionog stratega u Simplify Asset Managementu, Michaela Greena, upravo ti medijski napisi u četvrtak su bili glavni pokrač kretanja na Wall Streetu. Naime, šanse za višim kamatnim stopama u Japanu podigle su prinose na američke državne obveznice iznad četiri odsto, što je zauzvrat smanjilo privlačnost dionica kao ulaganja.

“Izvještaj Nikkeia zaista je došao kao iz vedra neba. Mislim da će tržišni učesnici pažljivo razmatrati koji su razlozi iza toga. Vjerovatno je riječ o poboljšanju funkcioniranja tržišta obveznica kao i za vrijeme prijašnjeg poteza japanske centralne banke u decembru”, saopštila je Carol Kong iz Commonwealth Bank of Australia.

U decembru je BOJ iznenadio tržišta kad je proširio raspon u kojem se prinosi mogu kretati, dopustivši da prinos na desetogodišnje državne obveznice poraste do 0,5 odsto.

Potez BOJ-a koji najavljuje Nikkei bio bi „tačka na i“ u sedmici kada su i Fed i ECB podigli kamatne stope, pri čemu Fed već 11. put zaredom, a ECB po 9. put, što se takođe smatra nepovoljnim za ulaganja u tržište dionica, budući da povećava trošak zaduživanja kompanija, usporava potrošnju, a povećava i atraktivnost ostalih klasa imovine u odnosu na dionice.

Na evropskim berzama cijene dionica su u četvrtak porasle, nakon što je ECB podigao ključnu kamatnu stopu za četvrtinu procentnog boda, na 3,75 odsto, ali je predsjednica banke Christine Lagarde signalizirala je da bi banka mogla u septembru pauzirati s daljim dizanjem kamatnih stopa.

Londonski Ftse indeks porastao je 0,21 odsto na 7.692 boda, frankfurtski DAX 1,7 odsto na 16.406 bodova, a pariaki CAC 2,05 odsto na 7.465 bodova.

