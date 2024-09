Dow Jones na novom rekordu

Njujork, (MINA-BUSINESS)- Dow Jones Industrial Average popeo se na novi rekord u petak dok su trgovci probavljali nove podatke koji su ukazivali na dalji napredak u smanjenju inflacije.

Wall Street je takođe krenuo prema solidnim sedmičnim dobicima.

Dow je porastao 186 bodova ili 0,4 odsto. S&P 500 pao je 0,008 odsto, dok je Nasdaq Composite izgubio 0,4 odsto. Dobitak tehnološki bogatog indeksa posljedica je pada Nvidije od četir odsto, prenosi SEEbiz.

Tri glavna indeksa su viša u sedmici, s indeksom S&P 500 koji je porastao gotovo jedan odsto, a indeksom Dow u ritmu rasta od 0,7 odsto. Nasdaq je na pravom putu za otprilike jedan odsto.

Trgovci su dobili ohrabrujuće podatke o inflaciji koji bi centralnoj banci mogli dati više razloga za samouvjereno dalje smanjenje kamatnih stopa.

Indeks cijena izdataka za ličnu potrošnju u avgustu, omiljena mjera inflacije Federalnih rezervi, porastao je 0,1 odsto, što odgovara očekivanjima ekonomista koje je anketirao Dow Jones. PCE je porastao 2,2 odsto na godišnjem nivou, ispod predviđanja od 2,3 odsto.

Kreatori politika i ulagači nadaju se trajnom smanjenju mjesečnih inflacionih podataka, što će omogućiti kontinuirano smanjenje troškova zaduživanja, što će smanjiti pritisak na bilanse preduzeća i domaćinstava.

