Dostavljene dopunjene ponude za Željezaru

Nikšić, (MINA-BUSINESSS) – Sve tri kompanije koje su se prijavile na međunarodni javni poziv za izdavanje u zakup pogona Čeličane i Kovačnice poslale su dopunu ponude, nakon čega slijedi pregovarački proces, saopšteno je Vijestima iz Elektroprivrede (EPCG).

Riječ je o kompaniji “8B Capital S.A.” iz Švajcarske, i dva konzorcijuma, koje čine kineski Universal Energy, češki Energy & Industrial Management Advisory Services i crnogorski Neksan, kao i Kvalitets Bygg-Uber Nordic iz Švedske.

Iz EPCG su objasnili da bi ponude trebalo da budu precizirane i dopunjene u skladu sa utvrđenim kriterijumima i metodologijom bodovanja.

„Komisija od sedam članova je formirana odmah nakon raspisivanja javnog poziva od predstavnika Ministarstva energetskog razvoja, EPCG i Željezare. Nakon otvaranja ponuda i sprovedenog metodološkog postupka bodovanja po utvrđenim kriterijumima, ulazi se u direktan pojedinačni pregovarački postupak sa svakim od relevantnih ponuđača, koji će, uz usaglašenost svih relevantnih institucija, utvrditi rang listu i opredijeliti dalji tok do konačne odluke”, kazali su iz EPCG.

Oni su dodali da rok za konačnu odluku o izboru najboljeg ponuđača nije ograničen i da zakupodavac zadržava pravo izbora najboljeg ponuđača nakon pojedinačnih direktnih pregovora s ponuđačima sa rang-liste.

Konzorcijum u čijem sastavu je Neksan Miodraga Dake Davidovića, za mjesečni zakup, na period od 35 godina, nudi nešto više od 30 hiljada EUR, a planiraju za pet godina investicije od 40 miliona EUR, uz mogućnost dodatnih, kao i proizvodnju zelenih čelika i električne energije.

Švedski konzorcijum Kvalitets Bygg-Uber Nordic planira investiciju od 100 miliona EUR, potpunu dekarbonizaciju proizvodnje, prelazak na izradu takozvanih zelenih čelika i da od nikšićke fabrike naprave evropsku, po ugledu na pojedine švedske fabrike čelika.

Njihova procjena je da bi za proizvodnju u punom kapacitetu bilo neophodno dvije do tri godine, a možda i do pet, kao i da je priča o pokretanju Željezare za tri-četiri mjeseca nemoguća misija. Švedski konzorcijum planira investicije od 100 miliona EUR, a namjera im je da Željezaru uzmu u zakup 15 godina.

Kompanija “8B Capital S.A.” iz Švajcarske smatra da bi smanjenjem troškova za pet odsto proizvodnju povećali za 30 procenata, kao i da bi u početku pokušali da ostvare neprekidan ciklus proizvodnje u tri smjene i proizvodnju od 2,5 hiljada gotovih proizvoda mjesečno. Proizvodnju bi počeli sa 25 angažovanih radnika, da bi u šestom mjesecu zakupa taj broj bio 150, a broj radnika u proizvodnji bi se postepeno povećao.

Njihov uslov je da ukoliko budu izabrani za najboljeg ponuđača, u ugovoru bude navedeno da pored oglašenog zakupa na period od pet godina, traže još pet, te da im ukoliko za tri-četiri godine pokažu da su ostvarili planirano, omogući otkup željezarinih pogona.

Prema javnom pozivu u zakup, koji mora biti ne manji od pet godina, između ostalog će se dati u Čeličani pećna, livna, kolilna i žarna hala, a u Kovačnici mehanička i konstrukciona radionica, korišćenje prostora za parking, radionica za servisiranje i održavanje vozila, kao i magacinski prostor.

EPCG je krajem 2022. godine otkupila imovinu Željezare od turskog vlasnika, kompanije Tosčelik, za 20 miliona EUR. Pokretanja proizvodnje u pogonima Čeličane i Kovačnice pod okriljem EPCG nije bilo moguće, zbog strogih pravila o državnoj pomoći.

