Dostavili devet predloga DRI za godišnji plan za narednu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici civilnog sektora, akademske zajednice, strukovnih udruženja i medija, dostavili su devet predloga Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) za godišnji plan za narednu godinu, kroz čije veće angažovanje se utiče na povećanje javne odgovornosti.

Na okruglom stolu DRI-ja pod nazivom Konsultacije sa zainteresovanim predstavnicima civilnog sektora, akademske zajednice, strukovnih udruženja i medija, uoči godišnjeg planiranja revizija DRI za narednu godinu, je poručeno da se na taj način i podiže svijest o značaju uticaja revizije i jača vidljivost rezultata revizije.

Predsjedavajući Senatom DRI, senator Nikola N. Kovačević objasnio je da više međunarodnih dokumenata i rezolucija INTOSAI i EUROSAI organizacija ističu koristi od uključivanja ključnih ciljnih grupa na polju revizije javnog sektora.

“Uzajamna korist se ostvaruje na više nivoa, jer se kroz veće angažovanje ciljnih grupa utiče na povećanje javne odgovornosti kroz praćenje sprovođenja revizorskih preporuka, podiže se svijest o značaju uloge revizije i jača vidljivost rezultata revizije. Spremnost DRI za proaktivnu saradnju sa ključnim zainteresovanim stranama ogleda se u činjenici da je ova oblast prepoznata kao jedan od strateških prioriteta institucije”, rekao je Kovačević.

Prethodni period, kako je kazao, obilježila je plodonosna saradnja sa civilnim društvom i medijima, što se ogleda u činjenici da je DRI kroz revizije obradila nekoliko oblasti, koje su nevladine organizacije predložile na prošlogodišnjem konsultativnom sastanku.

“Tako je ove godine sprovedena revizija na osnovu predloga civilnog društva u oblasti jednostavnih nabavki, revizija CEDIS-a, Rudnika uglja, dok je u toku revizija Pošta Crne Gore. U prethodnom periodu, kada je riječ o revizijama uspjeha, fokus našeg rada su bile teme, koje se tiču zaštite životne sredine, poljoprivrede, socijalne pravde, rodno odgovornog budžetiranja”, naveo je Kovačević.

Prema njegovim riječima, poštujući nadležnosti i princip samostalnosti DRI u izboru revizija za Godišnji plan, kapacitete sa kojim raspolaže Institucija, kao i kriterijume za ocjenu rizika koje primjenjuju u postupku ocjene predloga revizora, svi predlozi rizičnih oblasti će biti predmet analize revizora u postupku ocjene rizika, koji sprovode prilikom predlaganja revizija za naredni revizorski ciklus.

Ključno je, kako smatra, da se sastanci organizuju i nakon što se sprovede revizija, koja je pokrenuta na osnovu predloga, jer je od značaja pratiti način realizacije preporuka.

“U slučaju da nemamo pozivanje subjekta revizije na odgovornost kroz konsultativna parlamentarna saslušanja, od značaja je da civilni sektor i mediji ulože napore da zajednički izvršimo pritisak na parlamentarne odbore da pravovremeno organizuju saslušanja kako bi se pozvale institucije na odgovornost prema javnosti”, rekao je Kovačević.

Senator Zoran Jelić, naglasio je da je prošle godine DRI u godišnji plan za ovu godinu uvrstila deset odsto predloga civilnog sektora.

“Želimo proaktivnu saradnju sa civilnim sektorom, medijima, svima kako bi stepen realizacije preporuka bio na većem nivou, iako iz godine u godinu imamo sve zapaženije rezultate u stepenu realizacije preporuka. Uz vašu pomoć uspjećemo da bude na još većem nivou”, rekao je Jelić.

Do sada su DRI pristigli predlozi i teme od devet predstavnika, a u pitanju je šest predstavnika civilnog sektora i to Institut za poslovnu i finansijsku pismenost, Balkanska istraživačka mreža Crne Gore, Grupa za razvoj i unapređenje sporta, CEE Brankwatch Network, NVO Akcija za socijalnu pravdu i Institut alternativa. Predlog je dostavio i predstavnik strukovnog udruženja Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, predstavnik akademske zajednice Univerzitet Mediteran i predstavnik dnevnih novina Dan.

Kada je riječ o predlozima oblasti i tema za reviziju mogu se razvrstati u nekoliko grupa, a to su revizije privrednih društava sa fokusom na preduzeća koja se odnose na energetski sektor, revizije upravljanja investicijama i uspješnost realizacije infrastrukturnih i kapitalnih projekata i revizije sprovođenja međunarodnih projekata, odnosno korišćenje sredstava iz projekata podrške, kao i različite teme i subjekti revizije i oblasti iz javnog sektora.

