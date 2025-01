Donijeli rješenje o privremenom finansiranju za januar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija donijelo je rješenje o privremenom finansiranju za januar.

Rješenje o privremenom finansiranju za januar je u petak objavljeno na sajtu tog Vladinog resora, a primjenjuje se od 3. januara.

Skupština Crne Gore, zaključno sa 31. decembrom prošle godine, nije usvojila ovogodišnji budžet.

Shodno tome, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti je propisano da ako se zakon o budžetu države ne donese do 31. decembra tekuće, za narednu godinu, Ministarstvo finansija, do njegovog donošenja, potrošačkim jedinicama mjesečno odobrava sredstva do iznosa jedne dvanaestine stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini.

“U kontekstu utvrđivanja izdataka koji su raspodijeljeni potrošačkim jedinicama, bitno je napomenuti da su pojedine potrošačke jedinice, čije je finansiranje zakonska obaveza, osnovane tek u drugoj polovini prošle godine. Takođe, izdaci koji predstavljaju zakonsku obavezu, takozvani mandatorni izdaci za koje se vrši usklađivanje sa ekonomskim tokovima ili godinama staža (socijalna davanja, penzije, zarade), kao i drugi mandatorni izdaci, utvrđuju se na osnovu procjene stvarnog, uz napomenu da je stvarni obračun ovih izdataka već u decembru bio veći od jedne dvanaestine, odnosno stvarnih izdataka prosjeka iz prethodne godine”, navodi se u rješenju Ministarstva.

Shodno navedenom, u smislu utvrđivanja jedne dvanaestine stvarnih izdataka i raspodjele istih, norma člana 37 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti tumači se na način da se jedna dvanaestina stvarnih izadataka utvrđuje na nivou ukupnih stvarnih izdataka.

Nakon utvrđivanja jedne dvanaestine ukupnih stvarnih izdataka iz prethodne godine, vrši se raspodjela na način da se prioritizuje obezbjeđivanje sredstava za izmirivanje mandatornih troškova, dok se raspodjela preostalog iznosa, a najviše do jedne dvanaestine ukupnih stvarnih izdataka, raspodjeljuje potrošačkim jedinicama na osnovu mjesečne dinamike potrošnje ostvarene u prethodnoj godini.

O budžetu za ovu godinu trebalo bi da se raspravlja 21. januara na vanrednom zasijedanju parlamenta.

