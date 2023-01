Domaćinsko upravljanje resursima doprinijelo razvoju grada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Domaćinsko upravljanje raspoloživim privrednim i prirodnim resursima, doprinijelo je percepciji Mojkovca kao destinacije povoljne za investiciona ulaganja, razvoj preduzetništva, a posebno turizma, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je kazao da se razvoj turizma ogleda kroz ukupan razvoj turističke ponude, zimskih sportova i hotelijerstva u ovom kraju Crne Gore, u čemu je pravilno prepoznat i iskorišćen strateški položaj grada.

“Zahvaljujući dugogodišnoj odgovornoj politici lokalnog rukovodstva, uz podršku države, Mojkovac je doživio period dinamičnog prosperiteta, koji je pratio ukupan razvoj Crne Gore”, naveo je Đukanović u čestitki povodom 7. januara – Dana Opštine Mojkovac.

On je rekao da je Mojkovac grad bogate istorije, čiji žitelji vjekovima baštine slobodarstvo kao vanvremenu vrijednost, ponosno stojeći na braniku svoje države.

“Uz nemjerljiv doprinos u istorijskim bitkama za slobodu, kako svog tako i drugih naroda, Mojkovčani su se istakli i u antifašističkoj borbi, usljed čega je ovaj grad i zavrijedio da postane simbol crnogorske slobodarske misli i požrtvovanja, prema čemu se odnosimo s posebnim pijetetom”, naveo je Đukanović.

On je čestitku uputio predsjedniku opštine Vesku Deliću, predsjedniku Skupštine Opštine Marku Janketiću, odbornicima i svim građanima Mojkovca uz najbolje želje za dalji uspješan rad.

“Uvjeren sam da će i novo lokalno rukovodstvo, nastaviti ranije trasiranim putem razvoja, na dobrobit žitelja ovog grada i cijele Crne Gore. Još jednom vam čestitam praznik i upućujem srdačne pozdrave”, navodi se u čestitki Đukanovića.

