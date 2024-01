Dolar oscilira

London, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara prema korpi valuta prošle sedmice ostala je gotovo nepromijenjena, a oscilacije dolara zavisile su najviše od špekulacija kada će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) početi smanjivati kamatne stope.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ostao je na sedmičnom nivou gotovo nepromijenjen, na 102.44 boda, prenosi SEEbiz.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti oslabio 0,1 odsto, pa je cijena eura dostigla 1,095 USD. Međutim, kurs dolara porastao je prema japanskoj valuti, 0,2 odsto, na 144.9 jena (JPY). Polovinom sedmice dolar je ojačao prema korpi valuta, nakon što je objavljeno da su potrošačke cijene u decembru u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) porasle 0,3 odsto na mjesečnom nivou, dok su na godišnjem nivou ojačale 3,4 odsto.

To je viša stopa inflacije nego što se očekivalo, pa su splasnule špekulacije o tome da će Fed već u martu početi smanjivati kamatne stope. Međutim, u petak je objavljeno da su u decembru proizvođačke cijene neočekivano pale 0,1 odsto na mjesečnom nivou, dok su na godišnjem nivou porasle jedan odsto.

To je ponovo ojačalo špekulacije da će Fed u martu početi smanjivati kamate, iako čelnici Feda poručuju da je još prerano za rezove jer je inflacija i dalje visoka.

Uskoro se očekuje i prvo smanjenje kamatnih stopa u eurozoni. Predsjednica Evropske centralne banke (ECB), Christine Lagarde, kazala je prošle sedmice da je najgore što se inflacije tiče vjerovatno prošlo i da će kamatne stope biti smanjene ako inflacija padne na nivo od dva odsto.

