Dolar ojačao prema korpi valuta drugu sedmicu zaredom

London, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara je ove sedmice, druge zaredom, porasla prema korpi valuta, jer je izvještaj o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) učvrstio uvjerenje ulagača da će američka centralna banka nastaviti agresivno da povećava kamatne stope.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je 1,95 odsto na 104,16 bodova.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 1,9 odsto, pa je cijena eura potonula na 1,0520 USD, prenosi SEEbiz.

Kurs dolara ojačao je i prema japanskoj valuti, 2,7 odsto na 134,40 jena (JPY), novu najvišu vrijednost u 20 godina.

Najveći sedmični skok dolarovog indeksa u mjesec i po najviše je posljedica izvještaja koji je pokazao da inflacija u SAD-u ne popušta.

U petak je objavljeno da su u maju potrošačke cijene na godišnjem nivou porasle 8,6 odsto, dok su analitičari očekivali isti rast kao u aprilu, 8,3 odsto.

Zbog toga su pale u vodu špekulacije da je inflacija u aprilu dostigla vrhunac, te da će njeni pritisci popustiti, što bi značilo da bi američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), mogla biti manje agresivna u zaoštravanju monetarne politike.

„Inflacija je sada na novim najvišim vrijednostima u 40 godina i malo je naznaka da je dostigla vrhunac. Cijene dionica su pale, jer bi Fed mogao da ubrza proces povećanja kamata, a to ide u prilog dolaru, kao i nesklonost ulagača prema rizičnim investicijama”, rekao je potpredsjednik u firmi Monex USA, John Doyle.

Kako se inflacija u SAD-u kreće na najvišim vrijednostima u 40 godina, Fed je od marta povećao kamate za 0,75 procentnih poena, pa se sada kreću u rasponu od 0,75 do jedan odsto.

Očekuje se da će u junu ili julu, a možda i u septemrbu, dodatno povećati kamate za 0,5 procentnih poena, pa bi se do kraja godine ključne kamate mogle kretati u rasponu od 2,5 do 2,75 odsto, procjenjuje se na tržištu.

Kamate će uskoro povećati i Evropska centralna banka (ECB), s obzirom na to da je inflacija u eurozoni dostigla rekordne vrijednosti.

Nakon redovne sjednice u četvrtak, ECB je objavila da će u julu ugasiti podsticaje ekonomiji eurozone i prvi put od 2011. godine podići ključne kamatne stope.

Ipak, euro je oslabio prema dolaru, jer ECB zaostaje za Fed-om po pitanju kamatnih stopa. Uz to, američka privreda je u boljoj formi od ekonomije eurozone, koja je pod pritiskom rata u Ukrajini.

Još je više dolar ojačao prema japanskom jenu, pa je njegov kurs dostigao novu najvišu vrijednost u 20 godina.

Slabost jena posljedica je očekivanja da će japanska centralna banka nastaviti da vodi podsticajnu monetarnu politiku zbog slabosti u ekonomiji. Sve ostale najvažnije centralne banke u svijetu, osim kineske, ili zaoštravaju monetarnu politiku ili to najavljuju.

Doduše, i japanska centralna banka najavila je da će to učiniti ako bude potrebno, no te su najave shvaćene samo kao verbalna intervencija kako bi se zaustavio oštar pad kursa jena.

