Dolar ojačao prema korpi valuta

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ojačao prema korpi valuta nakon dvije sedmice pada, dok ulagači procjenjuju da je gotovo sigurno da će u septembru kamate smanjiti i američke Federalne rezerve (Fed) i Evropska centralna banka (ECB).

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je 1,1 odsto na 101,73 boda.

Pritom je kurs dolara prema euru porastao 1,3 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,1048 USD, prenosi Hrportfolio.

Američka valuta je ojačala i prema prema japanskom jenu, 1,2 odsto, pa je njen kurs skočio na 146,17 jena (JPY).

Nakon dvije sedmice pada, dolarov indeks je značajno porastao, jer su posljednji podaci pokazali da će američka ekonomija izbjeći recesiju, a da inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) postepeno popušta.

Ove sedmice objavljena je druga procjena, prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) SAD-a u drugom tromjesečju porastao tri odsto, a ne 2,8 odsto, koliko je pokazivala prva procjena.

To je učvrstilo uvjerenje ulagača da će najveća svjetska ekonomija izbjeći recesiju, uprkos povišenim kamatnim stopama.

Inflacija u SAD-u postepeno popušta, rast ekonomije se usporava, a tržište rada, pokazuju posljednji podaci, nije tako snažno kao što se mislilo.

Zbog toga se očekuje smanjenja kamata američke centralne banke u septembru.

No, sada na tržištu preovladava stav da će Fed smanjiti kamate 0,25 procentnih poena, dok su nakon novih makroekonomskih podataka splasnule špekulacije o mogućem rezu kamata od 0,5 procentnih poena.

Ojačale su špekulacije da će u septembru ECB smanjiti ključne kamatne stope, drugi put od juna.

Novi podaci, naime, pokazuju da inflacija u eurozoni postupno popušta, što otvara prostor ECB-u za smanjenje kamata.

S druge strane, ekonomija eurozone sporo raste, pa su joj monetarni podsticaji nužni.

Na tržištima se procjenjuju da postoje izgledi od 90 odsto za smanjenje kamatne stope ECB-a na depozite od 0,25 procentnih poena, na 3,5 odsto u septembru, te se očekuje još barem jedan takav potez prije kraja godine.

