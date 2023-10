Dolar ojačao prema korpi valuta

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je na valutnim tržištima ove sedmice, 11. zaredom, ojačao prema korpi valuta, jer će kamate u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ostati povišene duže nego što se očekivalo, dok ekonomija i dalje solidno raste.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je 0,55 odsto na 106,17 bodova, pa se kreće oko najviše vrijednosti u deset mjeseci.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 0,7 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0578 USD, prenosi Hrportfolio.

Kurs dolara porastao je i prema japanskoj valuti, 0,7 odsto na 149,4 jena (JPY).

Jačanje dolara 11. sedmicu zaredom nije zabilježeno gotovo deset godina, a zahvaljujući tome dolar je prema korpi valuta u proteklom tromjesečju ojačao više od tri odsto.

Podršku dolaru i dalje pružaju nedavne procjene čelnika američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), da će zbog povišene inflacije do kraja godine biti neophodno još jednom povećati kamate za 0,25 procentnih poena, u rasponu od 5,5 do 5,75 odsto, i da bi se kamate mogle zadržati na povišenim vrijednostima duže nego što se očekivalo.

Ove sedmice je objavljeno i da je bruto domaći proizvod (BDP) SAD-a u drugom tromjesečju porastao 2,1 odsto na godišnjem nivou, premda je Fed od marta prošle godine povećao kamate za 5,25 procentnih poena.

Premda usporen, to je snažniji rast nego u ostalim zapadnim privredama.

Pritom, inflacioni pritisci lagano popuštaju. U petak je objavljen izvještaj o troškovima lične potrošnje, prema kojem je inflacija, prvi put nakon više od dvije godine, skliznula ispod četiri odsto. No, to je i dalje značajno više od Fed-ove zacrtane vrijednosti od dva odsto.

„Cijene su porasle na mjesečnom nivou, no svakako inflacija popušta. To je dobra vijest za tržište, jer Fed prati temeljnu stopu inflacije”, rekao je ekonomista u firmi Spartan Capital Securities in New York, Peter Cardillo.

On je objasnio da dolar jača zahvaljujući očekivanjima da će američka ekonomija ostati otpornija na povišene kamatne stope i cijene nafte, nego ostale najveće privrede u svijetu.

