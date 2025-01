Dolar ojačao petu sedmicu zaredom

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je prema korpi valuta ojačao petu sedmicu zaredom, jer se očekuje da će američka centralna banka u ovoj godini usporiti tempo smanjenja kamatnih stopa.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je 0,8 odsto na 108,92 boda, a u jednom je trenutku dostigao i 109,54 boda, novu najvišu vrijednost u dvije godine.

Pritom je kurs eura prema dolaru pao 1,1 odsto na 1,0308 USD, prenosi Hrportfolio.

No, američka valuta oslabila je prema japanskoj, 0,4 odsto, pa je njen kurs skliznuo na 157,25 jena (JPY).

U sedmici u kojoj nije bilo značajnijih vijesti i u kojoj se zbog novogodišnjih praznika radilo skraćeno, dolarov indeks ojačao je petu sedmicu zaredom i dostigao nove najviše vrijednosti u dvije godine.

Dolar je u zamahu otkako je nedavno američka centralna banka poručila da u ovoj godini planira da uspori tempo smanjenja kamatnih stopa.

Čelnici Fedralnih rezervi (Fed) procjenjuju da bi u ovoj godini mogli smanjiti kamate samo u dva navrata, za ukupno 0,5 procentnih poena, dok su ih prošle godine smanjili u tri navrata, za ukupno jedan procentni poen.

Usporavanje tempa smanjenja kamata moguće je zahvaljujući stabilnom rastu američke privrede i dobroj situaciji na tržištu rada.

S druge strane, stopa inflacije i dalje se kreće znatno iznad Fed-ovih zacrtanih vrijednosti od dva odsto.

Kako se od većine drugih centralnih banaka u svijetu očekuje brže popuštanje monetarne politike, s obzirom na to da njihove ekonomije nijesu u tako dobroj formi kao američka, kamate u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ostaće visoke još neko vrijeme, a to doprinosi privlačnosti dolara.

Trenutno se na tržištu procjenjuje da će Fed u ovoj godini kamate smanjiti u dva navrata, za ukupno 0,5 procentnih poena, dok bi Evropska centralna banka (ECB) mogla srezati kamate za cijeli procentni bod, a britanska 0,6 procentnih poena.

I dok je prema većini najvažnijih valuta u svijetu dolar ojačao, u odnosu na jen je pao. To je posljedica poruka japanskih vlasti da pažljivo prate kretanje kursa i da će intervenisati u slučaju prevelikih oscilacija.

To je zaustavilo slabljenje jena, koji je prošle godine prema dolaru skliznuo oko deset odsto.

