Dolar ojačao četvrtu sedmicu zaredom

London, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara prema korpi valuta porasla je i prošle sedmice, četvrte zaredom, jer su ulagači i dalje pod utiskom poruke američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) da planira usporiti tempo smanjenja kamatnih stopa.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je prošle sedmice 0,2 odsto, na 108,01 bod.

Pritom je kurs eura prema dolaru skliznuo 0,05 odsto, na 1,0425 USD, prenosi SEEbiz.

Američka valuta je ojačala i prema japanskoj, 0,9 odsto, pa je njen kurs dostigao 157,85 jena (JPY).

U sedmici u kojoj nije bilo značajnijih vijesti i u kojem se zbog božićnih praznika radilo skraćeno, dolarov indeks održao se nedaleko najviših nivoa u dvije godine.

To se zahvaljuje nedavnoj poruci čelnika Feda da bi u narednoj godini mogli smanjiti kamatne stope samo u dva navrata, dok su se još nedavno očekivali rezovi u četiri navrata.

Usporavanje tempa smanjenja kamata moguće je zahvaljujući stabilnom rastu američke ekonomije i dobroj situaciji na tržištu rada.

S druge strane, stopa inflacije i dalje se kreće znatno iznad Fedovih ciljanih nivoa od dva odsto.

