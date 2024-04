Dolar ojačao

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je prošle sedmice ojačao na svjetskom valutnom tržištu zbog zabrinutosti investitora da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) neće tako skoro početi zaoštravati monetarnu politiku zbog niza pokazatelja koji ukazuju da otpornost američke privrede.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošle sedmice 0,38 odsto, na 104,29 bodova.

Pritom je vrijednost dolara prema europskoj valuti kliznula 0,37 odsto, pa je euro završio sedmicu na 1,0835 USD. Međutim, dolar je blago ojačao prema japanskoj valuti, 0,17 odsto, dosegnuvši 151,61 jen (JPY).

Kurs američke valute imao je prilično turbulentnu sedmicu, spustivši se u utorak s najvišeg nivoa u zadnjih pet mjeseci na najniži u zadnje dvije sedmice, zbog neočekivanog usporavanja aktivnosti u američkom uslužnom sektoru u martu, što je uzrokovalo zabrinutosti da bi Fed možda mogao već u junu početi snižavati kamatne stope, prenosi SEEbiz.

Međutim, predsjednik Feda Jerome Powell izjavio je u srijedu da će Fed još neko vrijeme razmatrati kada će početi snižavati stope s obzirom na kontinuiranu snagu američke ekonomije i nedavne podatke o inflaciji koji su bili viši od očekivane.

I drugi Fedovi zvaničnici odašiljali su slične signale. Tako je predsjednik Feda u Mineapolisu, Neel Kashkari, kazao da ako inflacija nastavi slabiti, ove godine možda neće biti potrebno nikakvo smanjenje.

Krajem sedmice stigli su znatno bolji podaci od očekivanja u vezi sa zapošljavanjem u najvećoj svjetskoj ekonomiji, prema kojima je u martu zaposleno čak 303 hiljade osoba. To je znatno više od očekivanih 200 hiljada te je u februaru zaposlenih 275 hiljade osoba. Uz ekonomsku snagu i više cijene sirovina, uključujući naftu, bakar, kavu i kakao, mogle bi zakomplikovati situaciju s inflacijom i ostaviti je tvrdokorno iznad ciljanog nivoa.

Sve to na tržištu je smanjilo očekivanja da će Fed u već u junu početi snižavati kamatne stope.

Ulagači razmatraju koliko bi uopšte Fed mogao sniziti stope ove godine, a terminske stope u SAD-u sada predviđaju tek njihova dva smanjenja u ovoj godini.

“To bi trebalo nastaviti da podržava snagu dolara na širokoj osnovi”, ocijenio je globalni vođa FX-a u Jeffriesu, Brad Bechtel.

