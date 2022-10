Dogovoreno olakšavanje upravljanja carinskim rizicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Carinske uprave iz privreda CEFTA-e usaglasile su na tehničkom nivou Nacrt odluke o uspostavljanju elektronskog sistema za olakšavanje zajedničkog upravljanja rizicima za međusobnu trgovinu robom.

“Oni su se okupili u Budvi kako bi osigurali zajedničko razumijevanje tehničkih aspekata razmjene podataka od koristi za carinsko upravljanje rizicima u regionu”, saopšteno je iz Njemačkog društva za međunarodnu saradnju – GIZ Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu–Spoljna trgovina.

Uspostavljanje elektronskog sistema za olakšavanje upravljanja rizikom trgovine robom među carinskim upravama CEFTA-e je, kako je ocijenjeno, veliki korak naprijed za smanjenje prijetnji koje proizilaze iz neobezbijeđene trgovine.

Kako se navodi, upravljanje carinskim rizikom je od velikog značaja za sistematsku identifikaciju rizika i sprovođenje mjera potrebnih za olakšavanje trgovine, ograničavanje izloženosti riziku i poboljšanje i pojednostavljenje kontrola.

Implementacija odluke će pomoći definisanju i primjeni regionalnog pristupa za zajedničko upravljanje rizicima.

“Ovakvi poboljšani sistemi upravljanja rizikom će poboljšati uočavanje visokih rizika i ubrzati carinjenje, dok će se poboljšati i kvalitet carinske kontrole. Poboljšano upravljanje rizikom zahtijeva jačanje saradnje sa drugim graničnim agencijama, kako bi se ubrzale granične formalnosti u korist preduzeća”, dodaje se u saopštenju.

Dok carinske uprave većine članica CEFTA-e imaju određeni nivo upravljanja rizikom, druge granične agencije i dalje zaostaju u pogledu kapaciteta i dostupnih alata, što često rezultira dugim, višestrukim i uzastopnim inspekcijama.

Takođe, razmjena informacija u vezi sa rizikom između carinskih uprava CEFTA-e je još u veoma ranoj fazi.

“Nakon usvajanja, ova odluka će otvoriti put za uspostavljanje baze podataka o carinskim nepravilnostima i prekršajima za upravljanje rizikom i razmjenu podataka CEFTA profila rizika, CEFTA brzih carinskih upozorenja i CEFTA inspekcijskih izvještaja”, navodi se u saopštenju.

GIZ u ime Evropske unije (EU) i Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) sprovodi projekat Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji.

Projekat ima za cilj da pruži podršku CEFTA strukturama u njihovim naporima da dalje prodube regionalnu ekonomsku integraciju i usklađivanje sa pravnim tekovinama EU.

U oblasti Integrisanog upravljanja rizikom, projekat će pružiti podršku CEFTA strukturama za sprovođenje obaveza proisteklih iz Strategije upravljanja carinskim rizicima 2020-2024 i Mape puta Strategije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS