Dogovoreni modeli saradnje ministarstava finansija Crne Gore i Srbije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru programa prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije u narednom periodu očekuje se još projekata, kazala je nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova, Ana Raičević.

Iz Ministarstva finansija saopšteno je da Raičević boravi u radnoj posjeti Ministarstvu finansija Srbije i da se danas sastala sa pomoćnicima ministra finansija, Markom Jovanovićem i Jovanom Zdravković, povodom razvoja i unapređenja saradnje IPA struktura dvije države.

Raičević je rekla da je zadovoljna zbog prilike da se razgovara, ne samo o jačanju buduće saradnje, već i razvoju novih modela koordinacije aktivnosti između operativnih struktura zemalja kandidata, u cilju privlačenja što više sredstava od Evropske unije (EU).

Ona je ukazala na odličnu saradnju dva ministarstva.

“Raičević je istakla da se, kada je u pitanju program prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije, uspješno realizuje 19 projekata kroz tri raspisana poziva i da se očekuje još projekata u narednom periodu”, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su, kada je riječ o funkcionisanju IPA sistema i strukture, imajući u vidu dinamiku EU integracija, konstatovali da su izazovi slični u tehničkom smislu.

Iz Ministarstva su kazali da je zajednički dogovoreno organizovanje bilateralnih sastanaka i radionica povodom razmjene iskustava Direktorata za upravljačku strukturu i Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći ministarstava finansija Crne Gore i Srbije.

“Sagovornici su razmijenili mišljenja o planovima za sljedeću finansijsku perspektivu, IPA III, kako o izgledu struktrure u implementacionom smislu, tako i o samoj suštinskoj i operativnoj ulozi u narednoj finansijskoj perspektivi”, navodi se u saopštenju.

Raičević je ukazala da je neophodno fokusirati politiku zadržavanja kadra u IPA strukturi i primijeniti adekvatnu i unaprijeđenu motivacionu politiku, ne samo kroz dva postojeća oblika, IPA dodatke i obučavanje, već i druge modalitete, koji se primijenjuju u savremenoj praksi upravljanja ljudskim resursima.

“Sagovornici su razmijenili mišljenja i o ostalim pitanjima u vezi sa boljim finkcionisanjem sistema IPA strukture i dogovorili konkretne modele saradnje između dva ministarstva za naredni period”, kaže se u saopštenju.

