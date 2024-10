Dogovorene konkretne aktivnosti u oblasti digitalizacije i vještačke inteligencije

Podgorica, Vašington, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Sjedinjene Američke Države (SAD) dogovorile su u Vašingtonu konkretne aktivnosti u oblasti digitalizacije i vještačke inteligencije.

Ministar javne uprave, Marash Dukaj, kazao je da Ekonomski dijalog u Vašingtonu i potpisivanje Memoranduma o ekonomskoj saradnji spada u istorijske trenutke za Crnu Goru.

On je naveo da će se benefiti svega o čemu su posljednjih par dana razgovarali u Vašingtonu, tek osjetiti u Crnoj Gori.

Na sastancima su potencirali projekte iz više oblasti – od razvoja tehnologija, digitalizacije, vještačke inteligencije do sajber bezbjednosti, pri čemu će neki od benefita biti vidni već do kraja godine.

Dukaj je, kako je saopšteno iz Vlade, najavio da će se do kraja godine kreirati Learning akademija, što je rezultat Sporazuma o saradnji sa USAID-om.

Takođe, ključna stvar je i formiranje Agencije za sajber bezbjednost.

„Novi zakon je u skupštinskoj proceduri i nadamo se da će brzo biti usvojen. Naši američki partneri će nam pomoći ne samo da kreiramo program ove Agencije, već i da adekvatno obučimo naš kadar, kako bi doprinijeli podizanju institucije na najveći nivo. Jer, što taj nivo bude veći, povećavaće se i priliv stranih investicija i crnogorska ekonomija će biti još bolja. Agencija će štititi ključne institucije i ključnu infrastrukturu”, kazao je Dukaj.

Konkretne aktivnosti najavljene su i u oblasti digitalizacije i vještačke inteligencije.

Generalni direktor Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu, Dušan Polović, kazao je da je jedna od važnih tema na Ekonomskom dijalogu u Vašingtonu bila i sajber bezbjednost.

„Dobili smo uvjeravanja od naših američkih partnera da će apsolutno podržati uspostavljanje sajber otpornosti u Crnoj Gori. Dakle, tokom naredne godine u punoj mjeri će se podržati uspostavljanje Agencije za sajber bezbjednost, a dodatno smo se bavili i temama poput inovacija, digitalne transformacije i uopšte saradnje između crnogorskih i američkih kompanija“, kazao je Polović.

