Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na operativnom sastanku u vezi sa rekonstrukcijom puta Gubavač – Bistrica u Opštini Bijelo Polje otklonjeni su problemi i dogovorena dinamika radova, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Na inicijativu potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj i ministra kapitalnih investicija, Ervina Ibrahimovića u srijedu je Uprava za kapitalne projekte (ranije Uprava javnih radova) organizovala operativni sastanak u cilju prevazilaženja problema u realizaciji rekontrukcije puta Gubavač – Bistrica u opštini Bijelo Polje.

Sastanku je u ime Ministarstva kapitalnih investicija prisustvovao državni sekretar Admir Šahmanović.

Pored Šahmanovića i predstavnika Uprave za kapitalne projekte, sastanku su prisustvovali predstavnici Opštine Bijelo Polje, MZ Bistrica i preduzeća neposredno uključenih u izvođenje radova na realizaciji projekta i to Štrabag, Crnogorski Telekom i Ramel.

Na sastanku je dogovorena dinamika izvođenja radova na postavljanju telekomunikacionih i elektro instalacija, što je obaveza Telekoma i Ramela, a koja bi trebalo da omogući da izvođač radova, Štrabag, najkasnije početkom septembra počne sa izvođenjem radova na rekonstrukciji puta.

Šahmanović se zahvalio prisutnima što su pristali da se sastanu po ovom pitanju, izrazio zadovoljstvo tokom i zaključcima sastanka i pozvao predstavnike kompanija uključenih u realizaciju projekta rekonstrukcije puta Gubavač – Bistrica da ispoštuju dogovorenu dinamiku kako bi u što skorijem roku počelo izvođenje glavnih građevinskih radova.

Ibrahimović je prilikom zvanične posjete Opštini Bijelo Polje obišao put Gubavač – Bistrica kako bi se neposredno upoznao sa problemima sa kojima se građani bistričkog kraja susrijeću zbog kašnjenja u realizaciji tog projekta a nakon toga upoznao Vladu o tim problemima i zatražio hitno iznalaženje modela za njihovo rješavanje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS