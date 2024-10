Dodatno unaprijediti saradnju u oblasti turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odnosi Crne Gore i Grčke u oblasti turizma su dobri, ali postoji prostor za dalje unapređenje.

Ministarka turizma Simonida Kordić i državni sekretar Vuk Žižić sastali su se, na marginama Ministarskog samita koji je održan u Costa Navarinu, sa ministarkom turizma Grčke Olgom Kefalojani.

“Sagovornici su se saglasili da su odnosi Crne Gore i Grčke u oblasti turizma dobri, ali da postoji prostor za dalje unapređenje. S tim u vezi, dogovoreno je da dvije zemlje pristupe potpisivanju Memoranduma o saradnji, koji je Crna Gora dostavila Grčkoj na usaglašavanje”, saopšteno je iz Ministarstva.

Kordić i Kefalojani ocijenile su da bi zemlje regiona trebalo da razmišljaju u pravcu kreiranja jedinstvenog turističkog nastupa, naročito kada je riječ o turistima koji dolaze iz dalekih destinacija.

Takođe, istaknuto je da će učlanjenje Crne Gore u EU pospješiti i razvoj turizma, povećati mobilnost turista i dalje učvrstiti odnose dvije zemlje u oblasti ove privredne grane.

“Svjesni smo važnosti diverzifikacije turističkog proizvoda. Crna Gora, kao i Grčka, može da ponudi autentično iskustvo koje turisti danas traže. Kao što znate, Crna Gora je kandidat za pristupanje EU. Na tom putu, cijenimo podršku Grčke”, poručila je Kordić.

Kefalojani je istakla da će Grčka nastaviti snažno da podržava evropski put Crne Gore, te apostrofirala da je važno raditi na razvoju investicionog ambijenta i povećanju priliva stranih direktnih investicija.

