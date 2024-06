Dočekani putnici prvog leta iz Bristola

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Na tivatski aerodrom u ponedjeljak su sletjeli putnici prvog leta iz Bristola, posredstvom kompanije easyJet.

Prvi avion kompanije easyJet na relaciji Bristol – Tivat, sa 165 putnika, sletio je u ponedjeljak u poslijepodnevnim časovima.

Putnike su dočekali predstavnici Nacionalne turističke organizacije (NTO), Aerodroma Crne Gore i Turističke organizacije Tivat.

„Crna Gora, otvaranjem ove avio-linije, dobija još jednu konekciju ka Velikoj Britaniji, povezujući se prvi put sa Bristolom. Pored ovog grada, tokom ljeta ove godine, preko tivatskog i podgoričkog aerodroma bićemo povezani sa još tri britanska grada – Londonom, sa kojim imamo letove ka tri aerodroma, Mančesterom i Birmingemom”, dodaje se u saopštenju NTO.

Menadžer easyJet-a za tržište Velike Britanije, Ali Gayward, iskazao je zadovoljstvo povodom otvaranja nove avio-linije na relaciji Bristol – Tivat.

„Oduševljeni smo što smo pokrenuli novu liniju od Bristola do Tivta, pružajući našim klijentima na jugozapadu još više izbora i dodatne mogućnosti za otkrivanje Crne Gore, dragulja jugoistočne Evrope, a sve to po povoljnim cijenama i uz fantastičnu uslugu”, kazao je Gayward.

Direktorica Crnogorskog kongresnog biroa, koji posluje u okviru NTO-a, Aleksandra Maksimović, je poručila da ove godine imamo odličnu avio-povezanost s tržištem Velike Britanije, koje je od strateškog značaja za crnogorski turizam.

“Do sada smo bili povezani s tri ključna britanska grada – Londonom, Mančesterom i Birmingemom. Veliko nam je zadovoljstvo što sada, pored Birmingema, imamo i novu destinaciju za ovu godinu, Bristol – Tivat, zahvaljujući kompaniji easyJet. Radujemo se što je easyJet prepoznao potencijal Crne Gore, te nas ove godine povezuje sa dva aerodroma u Londonu, kao i sa Bristolom i Mančesterom”, rekla je Maksimović.

Prema njenim riječima, ovi gradovi, sa oko deset miliona stanovnika, čine jedno ogromno tržište, koje ima značajan potencijal, imajući u vidu porast interesovanja turista iz Velike Britanije za Crnu Goru kao turističku destinaciju.

Ona je istakla da je NTO stavila poseban fokus na tržište Velike Britanije u okviru promotivnih aktivnosti, te da i da su najave sa ovog tržišta na dobrom nivou.

“Vjerujemo da su intenzivne promotivne aktivnosti NTO-a na tržištu Velike Britanije značajno doprinijele stvaranju uslova za nove avio-linije. Tokom prošle godine, realizovali smo kampanju na TV i online kanalima najuticajnije medijske kuće BBC, kao i kampanju u saradnji sa platformom za rezervaciju putovanja Expedia. Takođe, uspostavili smo saradnju sa prestižnim britanskim medijima i bili prisutni na najznačajnijim sajmovima i poslovnim radionicama. Ove godine je, posredstvom naše saradnje s BBC-je, ekipa njihove emisije The Travel Show, koja ima oko 70 miliona gledalaca, snimala čitavu epizodu emisije o našoj državi, a u narednom periodu posebnu pažnju ćemo posvetiti digitalnim kanalima promocije”, saopštila je Maksimović.

Predstavnici ACG su istakli značaj otvaranja ove avio-linije i iskazali optimizam u pogledu poslovanja crnogorskih aerodroma.

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora za komecijalne poslove i marketing u ACG, Predrag Hajduković, kazao je da su Aerodromi od početka godine do sada opslužili preko milion putnika, što je oko 17 odsto više u odnosu sa 2019.

“Kada je riječ o tivatskom aerodromu, ohrabruje činjenica da se značajno oporavljamo u odnosu na prekovid period i izostanak turista sa istoka Evrope. Ranije ove sezone, u Tivtu smo otvorili više novih ruta i to London Stansted, Izmir, Birmingem, a od danas smo prvi put povezani i sa Bristolom. Otvaranje ove rute je najbolji pokazatelj zajedničkog rada ACG i NTO”, dodao je Hajduković.

Direktorica TO Tivat, Nina Lakičević, ukazala je na značaj tržišta Velike Britanije za Tivat kao destinaciju.

“Radi se o novoj avio-liniji koja će na aerodromu Tivat saobraćati od 24. juna do 30. avgusta svakog ponedjeljka i petka. Jako nas raduje otvaranje novih avio-linija, jer to znači veći broj direktnih konekcija i veći broj tržišta kojima grad Tivat otvara vrata. Da je ova linija zaista potrebna i opravdana, u prilog ide činjenica da je sa tržišta Velike Britanije u Tivtu prethodne godine boravilo 9,61 hiljada turista, koji su ostvarili 74,4 hiljade noćenja i zauzeli treće mjesto u ukupnom prometu po broju noćenja”, istakla je Lakičević.

EasyJet je britanska niskobudžetna avio-kompanija sa sjedištem na aerodromu London Luton.

Ima preko 900 domaćih i međunarodnih avio-linija, u više od 34 zemlje preko svojih pridruženih aviokompanija EasyJet UK, EasyJet Switzerland i EasyJet Europe.

