Dobra perspektiva saradnje u više oblasti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Izrael imaju dobru perspektivu saradnje u oblasti tehnoloških start up-ova, zelene ekonomije, energetike i proizvodnje hrane, saopštio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović na sastanku sa izraelskim ambasadorom Jahelom Vilanom.

Đukanović je izrazio očekivanje da će naredni period donijeti nastavak plodne saradnje između dvije zemlje, o čemu svjedoči i večerašnje zvanično predstavljanje izraelske kompanije BIG i njen ulazak na crnogorsko tržište.

Izraelska kompanija Big shopping centers group u februaru je kupila tržni centar Delta city u Podgorici, koji večeras, uz organizovanu svečanost, zvanično postaje BIG Fashion, dio BIG CEE grupe.

„Ova značajna investicija najavljuje period plodne ekonomske saradnje dvije države, oslonjene na kvalitetne političke odnose koje je u proteklom periodu karakterisao frekventan dijalog na najvišem političkom nivou“, ocijenio je Đukanović.

Na toj liniji, kako je saopšteno iz njegove Službe za informisanje, izrazio je očekivanje obnove dinamike tih susreta nakon pandemijskog perioda u cilju ukupnog razvoja odnosa Crne Gore i Izraela.

On je podsjetio na dobru saradnju dvije države i u oblasti i odbrane, bezbjednosti i inteziviranog početka turističke razmjene.

„Uz to, postoje značajne mogućnosti da se kroz unapređenje saradnje u turizmu izraelskim investitorima dodatno približe potencijali Crne Gore“, kazao je Đukanović.

On je, u kontekstu aktuelnih političkih prilika u Crnoj Gori, izrazio uvjerenje u skoro formiranje stabilne političke vlade nakon izbora, koja će biti u stanju da brzo uhvati kopču sa razvojnim prioritetima Crne Gore u ranijem periodu, što će otvoriti prostor i za nove investicione projekte u obostranom interesu.

Đukanović je ocijenio i da djelovanje Jevrejske zajednice u Crnoj Gori predstavlja veoma važan most između dvije zemlje, doprinoseći multikulturalnom i multivjerskom bogatstvu Crne Gore.

Vilan je izrazio zadovoljstvo što je u Crnoj Gori povodom događaja koji organizuje izraelska kompanija BIG.

On je posebno ukazao na benefite rastuće turističke razmjene, kao prilike za širenje informacija o potencijalima Crne Gore kao investicione destinacije.

Vilan se, uz ocjenu da će i investicija kompanije BIG biti važan pokretač tog procesa, saglasio sa projekcijama unapređenja saradnje u oblastima proizvodnje hrane, obnovljivim izvorima energije i informacionim tehnologijama.

„U kontekstu aktuelnih sajber napada u Crnoj Gori i podrške koju Izrael u tom domenu pruža, naglasio je spremnost za daljom saradnjom, ali i zajedničkim preventivnim radom u tom domenu“, navodi se u saopštenju.

Vilan je izrazio očekivanje u prevazilaženje političkih nestabilnosti u obje države, kako bi se stvorili uslovi za realizaciju, kako je kazao, važnih stvari, a to su investicije.

“Nadam se da ću u narednim mjesecima, kada se uspostavi politička stabilnost, biti u prilici da donesem i konkretne projekte“, zaključio je Vilan.

