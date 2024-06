Dobra carinska saradnja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Hrvatska imaju dobru carinsku saradnju, koja će se unaprijediti skorijim potpisivanjem Memoranduma.

Na sastanku vršioca dužnosti direktora Uprave carina, Vladimira Bulajića, i ambasadora Hrvatske Veselka Grubišića, naglašen je značaj kvalitetne saradnje i partnerskih odnosa između dvije države, posebno u dijelu carinske saradnje, uz poseban osvrt na iskustvo Hrvatske u procesu evropskih integracija.

“Navedeno je da se pomenuta saradnja uspješno ostvaruje preko protokola 6 o uzajamnoj administrativnoj saradnji u carinskim pitanjima, shodno Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane, i Crne Gore s druge strane”, navodi se u saopštenju Uprave carina.

Na sastanku je postignut zajednički zaključak da će Memorandum o saglasnosti između crnogorske Uprave carina i Carinske uprave Hrvatske o međusobnoj razmjeni informacija i podataka, čije se potpisivanje ubrzo očekuje, biti još jedna potvrda odlične saradnje dvije države.

Grubišić je istakao da sve institucije u sistemu državne uprave moraju imati jasno definisan cilj snažne posvećenosti evropskim integracijama.

On je podijelio iskustva Hrvatske u okviru procesa pregovaranja, uz isticanje spremnosti te države da bude snažna podrška Crnoj Gori u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Grubišić je posebno naglasio značaj carinske saradnje u cilju suzbijanja prekogranične nezakonite trgovine i borbe protiv krijumčarenja, zaštite finansijskih interesa, te zaštite i sigurnosti društva i građana.

Segment saradnje je takođe naglašen u dijelu predstojećeg pokretanja novih brodskih linija koje povezuju Dubrovnik i Budvu.

Bulajić se zahvalio na značajnoj podršci koju Uprava carina dobija od Hrvatske kroz iskustva i primjere najbolje prakse, u cilju stvaranja moderne i savremene carinske službe, uz želju da se kvalitetna saradnja i odlični partnerski odnosi nastave i u narednom periodu.

