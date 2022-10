Dobit Rudnika uglja 3,5 miliona EUR

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Rudnik uglja Pljevlja je za osam mjeseci ostvario profit od 3,5 miliona EUR, saopšteno je Vijestima iz te kompanije.

Iz Rudnika uglja su kazali da očekuju da će do kraja godine profit samo rasti, ukoliko Termoelektrana (TE) Pljevlja bude radila planiranom dinamikom i bez novih zastoja.

”Rezultat poslovanja za prvih šest mjeseci ove godine je profit od 53,77 hiljada EUR i na nivou je rezultata iz prethodne godine. Uzrok niskog rezultata je činjenica da se redovan godišnji remont TE Pljevlja obavlja u prvoj polovini godine i da su proizvodni rezultati redovno slabiji u prvoj polovini godine zbog zimskih mjeseci”, rekli su iz Rudnika uglja.

Remont TE je trajao od 23. aprila do 17. juna i u tom periodu Rudnik nije isporučivao ugalj njihovom najvećem kupcu.

“Odmah po završenom remontu, isporuka uglja TE je ponovo uspostavljena, pa je tako, na dan 31. avgust, poslovni rezultat iznosio 3,5 miliona EUR. Do kraja godine ovaj rezultat će imati pozitivan trend rasta ukoliko TE bude radila planiranom dinamikom”, naveli su u odgovoru iz ove kompanije.

U periodu od 1. januara do 30. septembra Rudnik je prodao ukupno 1,18 miliona tona ugja, od čega je isporučio 990,07 hiljada tona uglja Teremoelektrani, koja je dio Elektroprivrede (EPCG) u ukupnoj vrijednosti od 27,5 miliona EUR.

Odnosno, na TE se odnosi 83,9 odsto od ukupno prodatog uglja.

Kupcima iz oblasti široke potrošnje prodato je 173,34 hiljade tona uglja, što je 14,5 odsto od ukupne prodate količine, u vrijednosti od 8,5 miliona EUR.

Za Elektroprivredu Srbije (EPS) izvezeno je 16,21 hiljada tona, što je 1,6 odsto ukupne prodaje, u vrijednosti od 506,6 hiljada EUR.

”Naša kompanija raspolaže sa dovoljnim količinama uglja i za EPCG i za EPS. Međutim, u susret predstojećim radovima na ekološkoj rekonstrukciji TE, kada u periodu od šest do osam mjeseci nećemo moći da isporučujemo ugalj našem osnovnom kupcu – EPCG, prinuđeni smo da tražimo nove kupce na tržištu”, naveli su iz Rudnika uglja.

Prema ranijim najavama iz EPCG i plana rekonstrukcije, TE će obustaviti rad u periodu od šest do osam mjeseci tokom 2024. godine.

Iz Rudnika su objasnili da je ugovor o prodaji mrko-lignitnog uglja EPS-u potpisan 20. maja ove godine.

Ugovorom je predviđena prodaja 40 hiljada tona uglja.

Cijene uglja su određene prema toplotnoj moći u odnosu na ugljeve koji se prodaju po osnovu široke potrošnje.

“Tako smo za ugljeve toplotne moći deset hiljada kilodžula po kilogramu imali definisanu cijenu od 36 EUR po toni, pa smo na osnovu nje, za ugljeve toplotne moći osam hiljada kilodžula po kilogramu izveli cijenu od 28,8 EUR po toni”, objasnili su iz kompanije.

U međuvremenu, kako su dodali, zbog velike energetske krize, došlo je do rasta cijena uglja na tržištu, što će, svakako, uticati i na povećanje cijene uglja za EPS u narednom ugovoru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS