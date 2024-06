Dobit ostaje neraspoređena zbog izgradnje skladišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prošlogodišnja dobit Zetatransa i akumulirana iz prethodnih godina ostaju neraspoređene, odlučeno je na Skupštini akcionara.

Dioničari su u četvrtak razmatrali Predlog odluke o raspodjeli dobiti i donijeli odluku da dobit kompanije iskazana za prošlu poslovnu godinu u iznosu od 1,17 miliona EUR i akumulirana dobit iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 1,05 miliona EUR, ostaju neraspoređene, zbog izgradnje skladišta u Podgorici.

Akcionari Zetatransa, članice Intereuropa grupacije, usvojili su i prošlogodišnji izvještaj o poslovanju.

„Usvojeni su i finansijski sa izvještajem nezavisnog revizora, koji je izdao mišljenje da predloženi finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsko stanje društva da dan 31. decembar prošle godine, rezultate poslovanja i novčane tokove, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju kompanije.

Za revizora kompanije za ovu poslovnu godinu imenovana je revizorska kuća Certitudo iz Podgorice.

Skupština akcionara je usvojila Politiku naknada i visinu naknada članovima Odbora direktora.

Većinski vlasnik Zetatransa je slovenačka kompanija Intereuropa sa 69,27 odsto akcija, dok je drugi po veličini dioničar Pošta Slovenije, sa 10,52 odsto dionica. Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto udjela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS