Do sredine oktobra dostaviti primjedbe i sugestije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija pozvalo je sve zainteresovane da do 16. oktobra dostave primjedbe i sugestije na Nacrt izmjena i dopuna Zakona o platnom prometu.

Ministarstvo je pozvalo građane, stručnu javnost i sve druge zainteresovane, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta izmjena i dopuna Zakona o platnom prometu, koji je pripremila Centralna banka (CBCG).

Nacrt će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva finansija i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti u pisanoj formi na adresu Ministarstva, ili na mejl [email protected], na odgovarajućem obrascu.

Ministarstvo finansija će, u saradnji sa CBCG, razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Cilj izmjena je otklanjanja prepreka za jednake uslove pružanja platnih usluga za sve pružaoce platnih usluga, koji je od posebnog značaja nakon donošenja odluke o proširenju geografskog obuhvata SEPA na Crnu Goru, koje će po očekivanjima biti omogućeno do kraja ove godine.

